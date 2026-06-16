América-MG surpreende, goleia o Fortaleza e vence a primeira na Série B

O América-MG conquistou um resultado surpreendente e bateu o Fortaleza pelo placar de 3 a 0 na noite desta terça-feira (16), em partida realizada na Arena Castelão. Os atacantes Segovinha, Gabriel Barros e Willian Bigode anotaram os gols que garantiram a primeira vitória da equipe mineira na Série B do o Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo expressivo fora de casa, o Coelho permanece na 20ª e última colocação da tabela com 6 pontos conquistados em 13 jogos disputados. Por outro lado, o Leão do Pici desperdiçou a chance de encostar nos líderes do torneio, estacionou nos 21 pontos e manteve a 4ª posição na zona de classificação.

A vitória maiúscula serviu para dar um momento de alívio ao clube de Belo Horizonte. Atualmente, o América-MG enfrenta uma crise institucional e técnica fora do comum nos bastidores de seu departamento. Na última semana, o meio-campista Val Soares simplesmente abandonou o trabalho diário na reapresentação oficial após a derrota sofrida diante do Atlético-GO. O jogador não retornou mais aos treinamentos e acionou o poder Judiciário para rescindir o contrato sob a alegação de salários atrasados. Além disso, a gestão lida com críticas pelo modelo administrativo. O clube de Minas Gerais opera sob o formato de SAF, mas a associação civil ainda controla o futebol e se recusa a vender as ações para investidores externos.

O jogo

Mesmo jogando sob forte pressão política, o Coelho suportou a postura agressiva dos donos da casa no início do primeiro tempo. O Fortaleza adiantou o seu bloco de ataque e carimbou o travessão do goleiro Gustavo logo aos 7 minutos com uma finalização rasteira de Vitinho. Aos 19 minutos, o atacante Luiz Fernando recebeu um passe nas costas da zaga, invadiu a área sozinho e acertou a trave direita de João Ricardo.

O goleiro Gustavo operou defesas milagrosas em sequência e salvou o América-MG do bombardeio cearense. Entretanto, o time visitante demonstrou extrema eficiência mecânica e balançou as redes em sua primeira descida organizada. Aos 29 minutos, Gabriel Barros recebeu um lançamento longo em profundidade e cruzou rasteiro para o meia Segovinha escorar de frente para a meta, abrindo o placar. Pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, os papéis se inverteram. Segovinha limpou a marcação pelo lado direito e cruzou na medida para Gabriel Barros testar firme, ampliando a vantagem mineira.

Willian Bigode fecha o placar para o América-MG nos acréscimos

Na etapa complementar, o técnico Thiago Carpini promoveu alterações ofensivas com o objetivo de buscar uma reação imediata do Fortaleza. O atacante Welliton Matheus entrou bem no jogo, criou boas oportunidades individuais e exigiu duas grandes defesas de Gustavo em chutes colocados na entrada da grande área. O meio-campista argentino Pochettino também assustou em finalização raspando a trave esquerda, mas os donos da casa continuaram pecando na pontaria.

A impaciência da torcida local aumentou o nervosismo do Leão do Pici nos minutos finais. O treinador Carpini inclusive recebeu um cartão amarelo por reclamação acintosa na beira do gramado aos 49 minutos. Logo em seguida, aos 52 minutos, o volante Yago Souza puxou um contra-ataque veloz, invadiu a área tricolor e acabou derrubado pela marcação. O árbitro Alex Gomes Stefano assinalou a penalidade máxima imediatamente. O experiente atacante Willian Bigode assumiu a responsabilidade e bateu firme no canto esquerdo para fechar a goleada por 3 a 0 em solo cearense.

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