Técnico garante RD Congo com ousadia diante de Portugal: “Correr riscos”

A República Democrática do Congo chega à Copa do Mundo com a ambição de desafiar Portugal logo na estreia. O técnico Sébastien Desabre afirmou nesta terça-feira (16) que sua equipe pretende jogar sem receios, arriscar e buscar surpreender os portugueses, em um duelo que marca o retorno do país ao torneio após 52 anos.

Para o treinador, enfrentar uma seleção estrelada e liderada por Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, é uma pressão natural, mas também uma oportunidade. Ele destacou que equipes favoritas muitas vezes sentem o peso da estreia e podem apresentar dificuldades nos primeiros jogos.

“O que precisamos fazer é lidar com a pressão do primeiro jogo. Quero que minha equipe jogue, então vamos correr riscos. Serão riscos calculados”, afirmou. “Não existe medo diante de grandes eventos”, declarou Desabre.

A última participação congolesa foi em 1974, ainda como Zaire, quando perdeu todas as partidas, sofreu 14 gols e não marcou nenhum.

Desta vez, o cenário é diferente. O elenco conta com atletas que atuam em ligas europeias de alto nível e atacantes velozes capazes de incomodar a defesa portuguesa. Além disso, todos os jogadores estão disponíveis, o que amplia as alternativas táticas da comissão técnica.

RD Congo: preparação afetada por surto de ebola

No Grupo K, a RD Congo também enfrentará Colômbia e Uzbequistão. A preparação da equipe foi afetada pelo surto de ebola, mas como a maioria dos atletas atua na Europa, os treinos seguiram quase sem interrupções.

“Temos uma grande força que vamos mostrar em campo. Vamos começar com nosso próprio estilo de jogo e estamos muito motivados e empolgados para enfrentar uma equipe tão grande”, afirmou o comandante.

Com restrições de viagem, a presença de torcedores congoleses nos estádios deve ser limitada. Para Desabre, isso servirá como combustível extra na busca pela classificação às fases seguintes.

“Temos 100 milhões de congoleses nos assistindo. Queremos fazer uma boa campanha, mostrar coragem e dar o nosso melhor em campo”, encerrou.

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