Messi se torna primeiro jogador a atuar em seis Copas do Mundo

O craque argentino Lionel Messi tornou-se o primeiro jogador a disputar seis Copas do Mundo. O camisa 10 iniciou como titular para o confronto contra a Argélia, nesta terça-feira (16), e superou o recorde de cinco Mundiais. Além disso, o meio-campista anotou o primeiro gol do jogo, com 16 minutos do primeiro tempo.

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O goleiro mexicano Guillermo Ochoa foi o primeiro atleta a participar de seis Copas do Mundo. No entanto, ele não entrou em campo em todas as edições nas quais esteve presente por ser reserva na partida de abertura da Copa 2026 entre México e África do Sul, por exemplo. Por isso, o o recorde ficou com Messi.

A marca deverá ser igualada nesta quarta-feira (17), quando Cristiano Ronaldo entrar em campo no confronto entre Portugal e República Democrática do Congo.

Com 14 gols, Lionel Messi está a apenas dois de se igualar a Klose como o maior artilheiro da história do torneio. Ele é o maior artilheiro da Argentina na história dos Mundiais e o recordista absoluto de jogos disputados no torneio, coroando sua trajetória com a conquista do título mundial em 2022.

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