Haaland celebra estreia com recorde da Noruega

Erling Haaland admitiu nervosismo, mas deixou sua primeira partida de Copa do Mundo com dois gols, uma assistência e, além disso, um recorde coletivo para a Noruega. A seleção europeia venceu o Iraque por 4 a 1 nesta terça-feira (16), no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I. Com isso, alcançou sua maior marca ofensiva em um jogo na história do Mundial.

Até esta estreia, a Noruega nunca havia feito mais de dois gols em uma partida de Copa. O recorde anterior tinha acontecido duas vezes, ambas em 1998: no empate por 2 a 2 com o Marrocos e, depois, na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, resultado que levou os noruegueses às oitavas de final daquele Mundial. Agora, portanto, no retorno ao torneio depois de 28 anos, a equipe de Stale Solbakken elevou a marca para quatro gols.

Haaland, principal nome da geração norueguesa, marcou aos 27 e aos 42 minutos do primeiro tempo. No primeiro gol, apareceu na área para completar cruzamento rasteiro de David Møller Wolfe. Depois, aproveitou erro na saída iraquiana e recolocou a Noruega em vantagem pouco depois do empate de Aymen Hussein. Assim, o atacante transformou a estreia em uma noite de protagonismo imediato.

Após a partida, o camisa 9 falou sobre a tensão do primeiro jogo em uma Copa.

“Não foi fácil ser estreante, você fica nervoso. Vitória fantástica. Estou muito orgulhoso de todos nós. É um bom começo”, disse Haaland.

Volta após 28 anos

Além dos gols, Haaland também destacou o peso de defender a Noruega em uma Copa depois de quase três décadas de ausência do país no torneio. A última participação norueguesa havia sido em 1998, antes mesmo do nascimento do atacante, hoje com 25 anos. Por isso, a vitória teve valor esportivo e simbólico para a seleção.

“Obviamente, estou muito feliz e orgulhoso por ganhar e marcar gols na primeira partida do nosso país em 28 anos”, afirmou o atacante, eleito o melhor em campo.

Apesar do placar largo, a vitória teve roteiro menos tranquilo do que o resultado indica. O Iraque começou com intensidade, pressionou a saída norueguesa e criou boas chances com Aymen Hussein e Al-Hamadi. Depois do primeiro gol de Haaland, a seleção asiática reagiu aos 38 minutos, quando Ali Jasim construiu a jogada pela esquerda, Al-Ammari cruzou, e Aymen Hussein cabeceou para empatar.

A resposta norueguesa, porém, veio quatro minutos depois. Haaland aproveitou recuo ruim da defesa do Iraque, dividiu com o goleiro Jalal Hassan e marcou o segundo. No segundo tempo, Ostigard ampliou de cabeça após jogada ensaiada em bola parada. Já nos acréscimos, Thorstvedt participou do lance do quarto gol, em jogada que terminou com desvio contra de Aymen Hussein. Dessa forma, a Noruega fechou a estreia com autoridade.

Números do ‘Cometa’

Com os dois gols, Haaland também ampliou seus números pela seleção. O atacante chegou a 57 gols em 51 jogos pela Noruega. Mesmo assim, tratou a goleada com cautela e projetou partidas mais duras na sequência do Grupo I. Afinal, a chave ainda reserva confrontos contra Senegal e França.

“O primeiro gol foi legal, o segundo foi ainda mais. Foi ótimo”, analisou o jogador.

“Esperavam que ganhássemos e ganhamos. Agora temos de ficar felizes, todos na Noruega estarão felizes, não sei que horas é lá. Mas estará o caos na Noruega. Eu espero que as pessoas festejem”, completou.

Com a vitória, a Noruega iniciou a campanha com três pontos e saldo positivo. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (22), contra Senegal, às 21h (de Brasília). Depois, fecha a fase de grupos diante da França, no dia 26, às 16h. Já o Iraque enfrenta os franceses na segunda rodada, também no dia 22, às 18h.

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