Atlético deve faturar R$ 22 milhões com provável venda de Fausto Vera ao River Plate

O Atlético projeta uma arrecadação milionária para os seus cofres nos próximos meses. A diretoria alvinegra deve faturar mais de R$ 22,96 milhões com a transferência em definitivo do volante Fausto Vera para o River Plate, da Argentina. O meio-campista, de 26 anos de idade, atualmente defende o clube de Buenos Aires por meio de um contrato de empréstimo válido até o final deste ano. No entanto, o atleta apresenta conversas avançadas para fixar a sua permanência definitiva em solo argentino para a temporada de 2027.

Recentemente, alguns portais de imprensa da Argentina especularam que os comandantes do River Plate não demonstravam interesse em segurar o jogador. Os boatos inclusive apontavam que os dirigentes do clube portenho buscavam um substituto no mercado de transferências. Apesar disso, o volante ostenta a condição de titular absoluto no esquema tático do técnico Eduardo Coudet. A diretoria dos Millonarios pretende exercer a cláusula de compra do atleta, que possui o passe fixado contratualmente em 4,5 milhões de dólares.

Engenharia financeira garante lucro ao Atlético após empréstimo

O Atlético acertou o empréstimo inicial do meio-campista em dezembro de 2025 pelo valor de 500 mil dólares. Portanto, o Galo já arrecadou cerca de R$ 2,5 milhões com essa primeira etapa da transação internacional. Caso o River Plate confirme a compra dos direitos econômicos ao término do vínculo temporário, o time mineiro embolsará o valor total estipulado na meta de venda.

A negociação representa um ótimo negócio financeiro para o departamento de futebol do clube mineiro. O Atlético gastou exatamente os mesmos 4,5 milhões de dólares quando adquiriu o jogador junto ao Corinthians, na temporada de 2024. Dessa forma, além de recuperar integralmente o montante investido no passado, a gestão do Alvinegro garantirá um lucro líquido de R$ 2,5 milhões por causa da taxa cobrada pelo empréstimo. Atualmente, Fausto Vera disputou todos os compromissos do River Plate no Campeonato Argentino e soma um gol anotado em 20 exibições oficiais.

Passagem do volante por Belo Horizonte acumulou altos e baixos

O jogador desembarcou em Belo Horizonte após um pedido expresso do técnico Gabriel Milito, que já conhecia o seu potencial desde os tempos de Argentinos Juniors. O atleta assinou um vínculo longo até o fim de 2027 e gerou grande expectativa na torcida para qualificar o setor de marcação. Nos primeiros meses de clube, ele ganhou oportunidades frequentes e participou ativamente das campanhas que levaram o Galo às finais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores em 2024.

Apesar de demonstrar qualidade na saída de bola e boa disciplina tática, o argentino não conseguiu se estabelecer como uma peça incontestável na equipe titular. A sua caminhada em Minas Gerais sofreu com intensas alternâncias entre os onze iniciais e o banco de reservas. Os seus momentos de maior brilho com a camisa alvinegra aconteceram no Campeonato Brasileiro de 2024, quando anotou gols importantes contra o Vitória e o Fortaleza. O jogador acabou perdendo espaço no elenco com o aumento da concorrência interna e encerrou a sua passagem pelo Atlético com 59 partidas realizadas, três gols marcados, uma assistência e o título do Campeonato Mineiro de 2025.

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