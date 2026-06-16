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Justiça do Canadá indefere pedido do governo de Gana para liberar entrada de jogador

Justiça do Canadá indefere pedido do governo de Gana para liberar entrada de jogador
Justiça do Canadá indefere pedido do governo de Gana para liberar entrada de jogador -

A Justiça canadense indeferiu o pedido do governo de Gana para autorizar a entrada do jogador Thomas Partey no país. Desse modo, o meio-campista está oficialmente fora da estreia da seleção africana na Copa do Mundo de 2026 frente ao Panamá, nesta quarta-feira (17).

O governo ganês vinha tentando reverter a situação por meio de negociações diplomáticas e, posteriormente, por via judicial. No entanto, o juiz Roger Lafrenière, da Corte Federal do Canadá, rejeitou o pedido. Partey enfrenta acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido, ainda sem julgamento ou condenação, mas esse histórico pesou na decisão das autoridades canadenses de barrar sua entrada.

Durante a preparação nos Estados Unidos, o jogador treinou normalmente, mas não embarcou com a delegação para Toronto enquanto aguardava a definição sobre o visto. Apesar do entrave, o técnico Carlos Queiroz manteve esperanças até o último momento. Mas a decisão judicial tornou impossível a participação de Partey na estreia.

No fim de semana, o Ministério das Relações Exteriores de Gana classificou a medida como “arbitrária e extremamente injusta”, destacando que Partey não tem condenação criminal.

Nos Estados Unidos, aliás, ele não enfrentou obstáculos para entrar no país durante a preparação para o Mundial. Isso porque, segundo a imprensa local, as autoridades consideraram justamente a ausência de sentença judicial que pudesse classificá-lo como criminoso.

Partey, atualmente no Villarreal e com passagem marcante pelo Arsenal, é visto como uma das principais referências técnicas da equipe. Sua ausência representa uma perda significativa para Gana, que terá de buscar alternativas para suprir a falta de um dos seus líderes em campo.

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