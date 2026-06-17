Ivan Moré deixa canal de Leo Dias na Copa e nega demissão: ‘Divergência editorial’

O jornalista Ivan Moré utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira (16) para esclarecer os motivos de sua saída da LeoDias TV, canal digital comandado pelo colunista Leo Dias. O desligamento do ex-apresentador da Rede Globo ocorreu justamente no sexto dia de disputas da Copa do Mundo de 2026. Atualmente, o profissional está nos Estados Unidos para realizar a cobertura jornalística do torneio internacional e rechaçou boatos sobre uma possível dispensa da empresa.

O comunicador havia assinado o vínculo em maio deste ano como o principal reforço do canal para o torneio de seleções. No entanto, a parceria durou pouco mais de um mês por causa de discordâncias profissionais. Em nota oficial, o Grupo Leo Dias confirmou que o encerramento do contrato aconteceu em comum acordo entre as partes. A empresa explicou que o canal digital pretende focar os seus investimentos em conteúdos de entretenimento, enquanto Ivan Moré prioriza uma linha voltada para o jornalismo esportivo tradicional.

Comunicador destaca autonomia em cobertura nos Estados Unidos

Em seu desabafo público, o jornalista enfatizou que a quebra do vínculo não configura uma demissão e criticou os boatos de bastidores. Ivan adiantou que continuará cobrindo o dia a dia da Seleção Brasileira de forma totalmente independente. Portanto, o repórter utilizará uma estrutura de investimento do próprio bolso, que ele planejou previamente para o Mundial na América do Norte.

O profissional também destacou que possui credenciamento oficial da Fifa e autonomia editorial para trabalhar no país sede. Segundo ele, a sua credibilidade construída ao longo de décadas na televisão aberta garante o acesso exclusivo para entrevistar os principais jogadores do elenco brasileiro. Ivan também revelou que a sua família viajará nos próximos dias para encontrá-lo em solo americano durante o período do torneio.

Confira o pronunciamento de Ivan Moré na íntegra:

“Tem gente que cobre entretenimento. Tem gente que cobre futebol. O mundo precisa dos dois.

E por um tempo, acreditamos que dava pra cruzar os dois mundos. Talvez desse. Mas no fim, cada um seguiu o seu caminho, o meu sempre foi um só: o esporte.

Estou aqui nos Estados Unidos, na primeira Copa verdadeiramente digital da história, num formato de investimento próprio bolso, construído com planejamento, dedicação e muito trabalho. Credenciado e com microfone na mão.

Com autonomia editorial, sem depender de ninguém, presente onde poucos conseguem estar. E entrevistando os principais jogadores da seleção por conta de uma credibilidade construída por décadas.

Estou cobrindo o Brasil de perto, com a apuração, a presença e a responsabilidade que sempre guiaram minha carreira.

Minha saída da Leo Dias TV foi uma decisão editorial conjunta, amigável e confirmada pelas próprias partes. Nada além disso.

O resto é especulação de quem não estava lá, e provavelmente nunca vai estar.

Estou feliz. Pleno. Fazendo o trabalho que amo, do jeito que acredito, e com a saudade gostosa de quem sabe que a família está chegando pra encontrar comigo aqui. Isso não tem preço. Ter quem eu amo por perto vai ser demais!

Fake news tem vida curta. Trabalho bom e consistente, vida longa.

Seguimos. Todo dia, no youtube do @metropoles às 9h30 com as informações mais quentes sobre a o maior evento esportivo do mundo.”

Um post compartilhado por Ivan Moré (@ivan_more)

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