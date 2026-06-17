Messi dá show, entra para a história das Copas, e Argentina vence a Argélia

Atual campeã do mundo, a Argentina teve uma noite histórica em sua estreia na competição. Nesta terça-feira (16), a Albiceleste venceu a Argélia por 3 a 0 em mais um jogo mágico de Lionel Messi. O craque anotou o primeiro hat-trick deste Mundial e chegou aos 16 gols na história do torneio, se igualando a Miroslav Klose na artilharia de Copas.

Durante a partida, o craque superou nomes históricos do torneio. Com o primeiro gol, deixou Pelé para trás. Depois, superou Gerd Müller e Mbappé, que havia marcado duas vezes mais cedo. Por fim, ultrapassou Ronaldo e igualou o artilheiro alemão, deixando para as próximas partidas a expectativa para assumir a artilharia isolada.

Messi coloca a Argentina na frente

A partida começou com muita intensidade e logo teve gols anulados pelos dois lados. Primeiro, Messi recebeu de Lautaro e chutou firme para marcar, mas estava impedido. No minuto seguinte, Maza acertou lindo passe para Chaibi, que chutou rasteiro e fez, mas também estava em posição irregular. Entretanto, Messi recebeu de De Paul, arrancou pelo meio, arriscou de fora da área e Luca Zidane falhou, abrindo o marcador.

Depois disso, a Argentina conseguiu controlar o jogo, mas não conseguiu chegar com mais perigo. Na reta final, a Argélia conseguiu crescer e apareceu mais no campo de ataque. Na melhor oportunidade, Chaibi recebeu pela direita, chutou sem ângulo e Dibu Martínez espalmou para a linha de fundo.

Gênio e histórico

Depois do intervalo, a Argentina voltou a pressionar. Messi recebeu na entrada da área e mandou para fora. Depois, Lautaro Martínez recebeu do craque e parou em defesa de Luca Zidane. Entretanto, o goleiro colaborou mais uma vez. MacAllister arriscou de fora da área, Zidane não segurou e Messi apareceu novamente para marcar.

Na hora de Lionel fazer o hat-trick, Zidane decidiu trabalhar e fez uma grande defesa. A Argélia tentou responder com Amoura, que arriscou de longe e mandou para fora. Só que o dia era de Messi. O camisa 10 recebeu na entrada e mandou no cantinho, anotando o hat-trick, marcando o seu 16° gol em Copas e igualando Miroslav Klose na artilharia histórica do torneio.

ARGENTINA X ARGÉLIA

Copa do Mundo – Grupo J – 1ª rodada

Data e horário: 16/6/2026 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

Gols: Messi, 16’/1°T (1-0); Messi, 14’/2°T (2-0); Messi, 30’/2°T (3-0)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel (Molina, intervalo), Cuti Romero (Otamendi, 34’/2°T), Lisandro Martinez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi (Nico Paz, 34’/2°T) e Lautaro Martínez (Julian Álvarez, 9’/2°T). Técnico: Lionel Scaloni.

ARGÉLIA: Luca Zidane; Belghali, Bensebaini, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb (Zerrouki, 36’/2°T), Boudaoui (Auoar, 18’/2°T) , Chaibi e Maza (Boulbina, 36’/2°T); Amine Gouiri (Amoura, 18’/2°T) e Hadj Moussa (Mahrez, 18’/2°T). Técnico: Vladmir Petkovic.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e por Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (ARG)

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