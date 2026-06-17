Messi enfileira recordes em vitória da Argentina na estreia na Copa

Lionel Messi entrou para história das Copas do Mundo, nesta terça-feira (16/6), na vitória da Argentina sobre a Argélia, pela primeira rodada do Grupo J do torneio. O craque argentino quebrou recordes e atingiu marcas em noite emblemática em Kansar City, nos Estados Unidos.

O camisa 10 da seleção argentina anotou três gols contra a Argélia e chegou aos 16 gols na história do torneio, se igualando a Miroslav Klose na artilharia de Copas. Com o primeiro gol, deixou Pelé para trás. Depois, superou Gerd Müller e Mbappé, que havia marcado duas vezes mais cedo. Por fim, ultrapassou Ronaldo e igualou o artilheiro alemão, deixando para as próximas partidas a expectativa para assumir a artilharia isolada.

Ao abrir o placar contra a Argélia, Messi também se tornou o segundo jogador a fazer gol em cinco edições de Copa do Mundo. O argentino balançou as redes nas Copas de 2006, 2014, 2018 e 2022. Com o gol de 2026, iguala o recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Nenhum outro jogador na história havia conseguido anotar gols em cinco Mundiais distintos. Messi também disputou o Mundial de 2010, mas não fez gols em cinco jogos.

Além disso, Lionel Messi atingiu a marca 200 jogos pela Argentina. Ao todo, são 119 bolas na rede e 64 assistências, além de duas Copa América e o título da Copa do Mundo de 2022.

Com o triunfo em noite histórica para Messi, a Argentina estreia na liderança do grupo J, com três pontos, enquanto a Argélia fica zerada. No outro jogo da chave, Áustria e Jordânia se enfrentam na madrugada desta quarta-feira, em Santa Clara.

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