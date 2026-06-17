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Messi enfileira recordes em vitória da Argentina na estreia na Copa

Messi enfileira recordes em vitória da Argentina na estreia na Copa
Messi enfileira recordes em vitória da Argentina na estreia na Copa -

Lionel Messi entrou para história das Copas do Mundo, nesta terça-feira (16/6), na vitória da Argentina sobre a Argélia, pela primeira rodada do Grupo J do torneio. O craque argentino quebrou recordes e atingiu marcas em noite emblemática em Kansar City, nos Estados Unidos.

O camisa 10 da seleção argentina anotou três gols contra a Argélia e chegou aos 16 gols na história do torneio, se igualando a Miroslav Klose na artilharia de Copas. Com o primeiro gol, deixou Pelé para trás. Depois, superou Gerd Müller e Mbappé, que havia marcado duas vezes mais cedo. Por fim, ultrapassou Ronaldo e igualou o artilheiro alemão, deixando para as próximas partidas a expectativa para assumir a artilharia isolada.

Ao abrir o placar contra a Argélia, Messi também se tornou o segundo jogador a fazer gol em cinco edições de Copa do Mundo. O argentino balançou as redes nas Copas de 2006, 2014, 2018 e 2022. Com o gol de 2026, iguala o recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Nenhum outro jogador na história havia conseguido anotar gols em cinco Mundiais distintos. Messi também disputou o Mundial de 2010, mas não fez gols em cinco jogos.

Além disso, Lionel Messi atingiu a marca 200 jogos pela Argentina. Ao todo, são 119 bolas na rede e 64 assistências, além de duas Copa América e o título da Copa do Mundo de 2022.

Com o triunfo em noite histórica para Messi, a Argentina estreia na liderança do grupo J, com três pontos, enquanto a Argélia fica zerada. No outro jogo da chave, Áustria e Jordânia se enfrentam na madrugada desta quarta-feira, em Santa Clara.

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