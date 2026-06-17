Preocupados com Seleção, torcedores ‘brincam’ com chiclete de Ancelotti

O empate do Brasil com o Marrocos na estreia da Seleção na Copa do Mundo, em 13/6, preocupou os torcedores, que confiavam numa vitória. Mas também abriu espaço para comentários bem-humorados sobre o conhecido hábito do técnico Carlo Ancelotti de mascar chiclete à beira do campo.

Teve torcedor dizendo que a goma servia para ajudar o treinador italiano a digerir a má atuação da equipe. Alguns insinuaram que ele mascava chiclete de nicotina porque não pode fumar durante a partida.

“O veio tá mandando loló pra esquecer esse time”, disse um internauta. “O cara vai ingerindo isso como se tivesse bebendo água”, comentou outro.

Ancelotti deu chiclete a torcedor na Espanha

Foram tantas brincadeiras sobre Ancelotti que um vídeo de 22 de janeiro de 2023 voltou a circular. Assim, muitos puderam rever o momento em que o técnico , que na época comandava o Real Madrid, deu dois chicletes a um torcedor. Foi durante um jogo contra o Athletic Bilbao no estádio San Samés, casa do adversário. Um homem pede um chiclete a Ancelotti, que se vira, não fala nada, mas pega dois pequenos chicletes na embalagem e estica a mão para entregar ao torcedor.

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