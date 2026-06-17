Messi minuto a minuto: tudo o que o craque fez na estreia de gala da sexta Copa

Quantas vezes Messi precisou tocar na bola para fazer os três gols de sua estreia de gala na Copa do Mundo 2026? Qual foi a base do posicionamento do craque argentino na vitória contra a Argélia, nesta terça-feira, em Kansas City? O Jogada10 acompanhou todas ações do camisa 10 e detalha abaixo.

Antes do hat-trick histórico de Messi, teve gol anulado, teve uma falta dura (que poderia ter resultado em expulsão) e teve pouca participação tática, como de costume nos últimos anos. Mas, no fim das contas, o que importa mesmo é a eficiência e a predestinação do astro em sua sexta – e última – Copa.

Agora, o argentino de 39 anos é nada menos do que o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols, ao lado do alemão Miroslav Klose. Por sua vez, Messi tem pelo menos mais três partidas pela frente na competição para se isolar.

Minuto a minuto de Messi:

11 minutos – vai dar combate pela primeira vez e desarma o rival na ponta esquerda

Primeiro gol

17 minutos – Messi recebe bola no meio de De Paul, com espaço, arruma o corpo, chuta de pé esquerdo e faz um golaço! Comemora muito, como se fosse o primeiro gol da carreira. O goleiro Zidane toca na bola, mas não evita o 118° gol pela seleção.

Era pra expulsão?

Segundo tempo para entrar pra história

Segundo gol à lá centroavante

60 minutos – Messi dá o passe por elevação na área, a bola é rebatida e, no rebote do chute de Mcallister, Messi completa de pé direito

Para fechar a conta