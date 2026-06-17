Mac Allister exalta atuação de Messi: “Não há palavras”

A Argentina começou a Copa do Mundo da melhor maneira possível. Na noite desta terça-feira (16), os atuais campeões mundiais venceram a Argélia por 3 a 0 e voltaram a vencer em uma estreia do torneio após 12 anos, algo que não acontecia desde 2014, contra a Bósnia.

Após o resultado, o meia Alexis Mac Allister valorizou a importância do resultado positivo no começo do Mundial. O jogador recordou o tropeço contra a Arábia Saudita em 2022 e afirmou que se subestimou muito o potencial da Argélia, algo que a seleção não fez.

“Era o que esperávamos e, obviamente, ter aprendido com a experiência da Copa do Mundo passada, onde não estreamos da melhor maneira e acabamos terminando com o título. O importante é começar vencendo para dar confiança e acho que fizemos bem contra um grande adversário. Eu acredito que se subestimou um pouco o adversário, mas a gente nunca fez isso, sabíamos que eles são muito bons. Quando tínhamos a bola tivemos que defender, mas o importante é que a gente venceu”, enfatizou.

Na partida, Messi marcou três gols e igualou Klose na artilharia das Copas. Contudo, o meia não teve palavras para descrever o companheiro e rebateu as críticas de que o time ficaria melhor sem ele, além de enaltecer a satisfação que o craque está ao defender a seleção.

“Não há palavras para falar. Penso que se alguém pensava que essa equipe era melhor sem o Messi, hoje ficou muito claro que ele é o mais importante de todos. E a gente tem que arrumar a equipe para que ele se sinta cômodo e acredito que estamos fazendo isso. Ele está se sentindo bem, está contente, está fazendo gols”, pontuou.

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