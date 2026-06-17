Técnico da Argentina se rende a atuação de Messi: “Vou falar o quê?”

Diferente da campanha do título, a Argentina estreou na Copa do Mundo com uma grande vitória. Na noite desta terça-feira (16), os atuais campeões mundiais bateram a Argélia por 3 a 0, em uma partida que teve um começo complicado, mas teve o fator Lionel Messi para deixar as coisas mais tranquilas.

O treinador Lionel Scaloni ficou sem palavras para falar sobre o craque. Afinal, Messi se tornou o primeiro jogador a atuar em seis edições de Mundiais e igualou Miroslav Klose na artilharia histórica do torneio, com 16 gols. Inclusive, o técnico destacou a possibilidade do meia sempre tirar uma carta da manga e afirmou que os torcedores têm que desfrutar dele e de Neymar.

“Sem palavras, vou falar o quê? Qualquer coisa que eu falar… Ele é demais. Ele vem fazendo isso há 20 anos, acho que as pessoas sempre querem ver. Temos que desfrutar o que ele está fazendo. É simplesmente incrível. Quando você tem esse tipo de jogador, sabe que tem uma carta na manga. Acho que ele é o melhor jogador que eu vi. Temos que aproveitar até que ele diga que não vai jogar mais. Temos que desfrutar dele e de Neymar”, pontuou.

Quanto ao jogo, Scaloni considerou que o placar acabou sendo mentiroso. Afinal, para o treinador, a Argentina teve muita dificuldade ao longo da partida e revelou que alguns jogadores deixaram o gramado esgotados por conta do esforço.

“A partida estava muito difícil. É um 3 a 0 mentiroso. Tanto Lautaro quanto Almada fizeram um trabalho muito forte e se cansaram. O jogo foi muito difícil”, ressaltou.

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