Técnico da Argélia exalta categoria de Messi, mas protesta contra ausência de expulsão: “Todo mundo viu”

Lionel Messi se tornou o grande nome do sexto dia de Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (16), o craque argentino teve uma das suas atuações de gala na vitória da Argentina contra a Argélia, por 3 a 0, com um hat-trick, e empatou com Klose na artilharia histórica dos Mundiais.

A atuação do craque também foi valorizada pelo lado adversário. O técnico Vladimir Petkovic recordou a carreira brilhante que Messi possui. Além disso, afirmou que o jogador estava relaxado e que conseguiu ser extraordinário no confronto desta terça.

“Estamos falando de um jogador que ganhou oito Bolas de Ouro. Quando Messi está mentalmente relaxado, ele se torna extraordinário, ele é um milagre no futebol”, enalteceu.

Entretanto, Petkovic também lembrou de um lance polêmico envolvendo o craque. Afinal, logo após marcar o primeiro gol, Messi acabou dando uma solada na panturrilha de Mandi. No lance, os argelinos pediram a expulsão do craque, mas a arbitragem não mostrou nem o amarelo e o VAR não recomendou a revisão. Com isso, o treinador ficou na bronca, apesar de não querer falar muito sobre o assunto.

“É inútil nesse momento comentar situações hipotéticas. Mas todo mundo viu, inclusive eu. Depois do jogo, eu vi as imagens, mas não quero falar muito sobre isso”, pontuou.

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