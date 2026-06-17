Haiti é o próximo? Relembre as maiores vítimas do Brasil em Copa do Mundo

Única seleção presente em todas as Copas do Mundo, o Brasil maltratou muitos adversários ao longo da história. Goleadas e confrontos repetidos contribuíram para expandir a lista de vítimas. Após o empate com o Marrocos, na estreia da competição, o próximo jogo é contra o Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30, e a expectativa é de vitória com alguns gols. Mas quem sofreu mais com a artiharia pesada dos nossos craques?

A resposta é a Suécia, com sobras. Não poderia ser diferente, afinal, os europeus cruzaram o caminho brasileiro sete vezes. Com isso, buscaram a bola nas redes 21 vezes. Depois vem o México e a Polônia, com 13 gols sofridos, e o Chile, com 12.

A maior goleada da Seleção em Copas do Mundo, por sinal, é justamente sobre a Suécia: 7 a 1, em 1950, com quatro gols de Ademir Menezes. Já na final de 1958, Pelé e Vavá marcaram duas vezes cada para dar o primeiro título ao país.

Curiosamente, o Brasil pode enfrentar a Suécia já na segunda fase deste Mundial. Basta que um termine em primeiro de seu grupo e o outro, em segundo do outro. As outras opções seriam Holanda e Japão. A Tunísia, goleada pelos suecos na estreia, se tornou um adversário improvável.

Principais vítimas do Brasil nas Copas:

Suécia (21 gols)

México (13)

Polônia (13)

Chile (12)

Tchecoslováquia (10)

Espanha (10)

A Seleção Brasileira até já marcou 17 vezes contra o Haiti, adversário de sexta. Porém, foram dois amistosos e a Copa América de 2016. De lá para cá, os caribenhos evoluíram bastante e, inclusive, asseguraram a segunda classificação para um Mundial – a primeira havia sido em 1974.

Na primeira rodada do Grupo C, aliás, o Haiti deu trabalho para a Escócia e perdeu por 1 a 0. Em caso de derrota para o Brasil, estarão praticamente eliminados.