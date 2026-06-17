Neymar completa um mês sem jogar nesta quarta-feira

Neymar completa, nesta quarta-feira (17), um mês sem disputar uma partida oficial. Ainda assim, o atacante do Santos está entre os 26 jogadores que representam o Brasil na Copa do Mundo. Independentemente do quadro clínico, o astro deve permanecer com a Seleção até o fim da competição, afinal, o prazo para substituir um jogador machucado já expirou (24 horas antes do início da primeira partida de cada seleção no torneio).

No dia 17 de maio, Neymar, em clima de festa, participou da derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, na Arena Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, deixou o gramado com dores. No dia seguinte, contudo, em um evento pomposo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, divulgou os convocados com o camisa 10 na lista.

Na época, o Santos notificou a CBF sobre um edema leve em Neymar. No entanto, a confederação, no início da apresentação dos jogadores para os treinos na Granja Comary, apontou outro diagnóstico após novos exames: a ruptura de fibras (lesão de grau 2) na panturrilha direita. Médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar estabeleceu um prazo de duas a três semanas para liberar o craque do departamento médico.

Passo a passo

Nesta terça (16), no penúltimo dia do limite da CBF, Neymar, enfim, foi a campo e teve o primeiro contato com a bola. O atacante, porém, treinou separado do restante do grupo. Ele iniciou as atividades com exercícios físicos, em mais uma etapa da recuperação, enquanto os demais atletas se preparavam para um treinamento tático.

Para aprimorar o condicionamento físico e começar a recuperar o ritmo, Neymar está fora da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O Brasil empatou por 1 a 1, na estreia pelo Mundial, no último fim de semana, em Nova Jersey.

Enquanto a novela segue, Neymar segue com muito prestígio com os companheiros.

“Nossa expectativa de que o Neymar esteja 100% são as melhores. Estamos orando para ele estar 100%, porque é um cara que vai nos ajudar bastante. É um ídolo para mim e todos que aqui estão, até os mais jovens que o viram fazer história nos clubes e na Seleção. Cremos que ele estará pronto o mais breve possível para nos ajudar nessa caminhada brilhante”, disse o lateral-esquerdo Douglas Santos, titular no encontro com os norte-africanos.

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