Real Madrid anuncia contratação do meia Bernardo Silva

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do meia português Bernardo Silva. O jogador português, que estava livre no mercado após deixar o Manchester City, da Inglaterra, foi um pedido do técnico José Mourinho. Dessa forma, ele assinou contrato com o clube espanhol até junho de 2028.

Bernardo Silva recebeu sondagens do Barcelona e Atlético de Madrid, mas escolheu o Real Madrid. Afinal, ele terá a chance de trabalhar com o compatriota José Mourinho, além de reencontrar antigos companheiros como o atacante Kylian Mbappé. Eles jogaram juntos no Monaco em 2016/17, quando o clube conquistou o título francês.

Após nove temporadas, Bernardo Silva se despediu do Manchester City e ficou livre no mercado. O meia, de 31 anos, deixou o clube inglês como um dos grandes ídolos, onde conquistou uma Liga dos Campeões, seis Campeonatos Ingleses, três Copas da Inglaterra e um Mundial. Ao todo, foram 460 jogos, 76 gols e 77 assistências. Na temporada atual, foram 53 jogos, três gols e cinco assistências.

O Real Madrid promete agitar o mercado de transferências na próxima temporada. Além de Bernardo Silva, o clube espanhol também já acertou com o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, que estava no Chelsea, da Inglaterra. Há interesse no lateral holandês Dumfries, da Inter de Milão, da Itália, e no zagueiro francês Konaté, do Liverpool, da Inglaterra.

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