Henry e Ibrahimovic se rendem ao brilho de Messi na estreia pela Copa: “Ele é especial”

O show de Lionel Messi na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia pela Copa do Mundo de 2026, recebeu elogios de dois ex-companheiros de Barcelona. Afinal, durante a cobertura da Fox Sports dos Estados Unidos, Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic destacaram a atuação do camisa 10 e reforçaram a admiração pelo craque argentino.

Dessa forma, o francês afirmou que o craque continua em um nível acima até mesmo de outros grandes nomes do futebol mundial. Já Ibrahimovic disse que dificilmente surgirá outro jogador com as mesmas características e ressaltou que uma eventual conquista de mais uma Copa do Mundo não alteraria seu lugar na história do esporte.

“Nós falamos antes do jogo que ele e o jogador que veremos amanhã (Cristiano Ronaldo) estão em outro planeta. E ele nos lembrou por que é quem é. A Argentina também nos lembrou por que é a atual campeã. Não podemos nos esquecer deles. Mas o Leo é simplesmente diferente. É uma conversa diferente”, afirmou Henry,

“Eu não acredito que veremos outro Messi, porque ele é especial. É algo natural. Parece que o futebol foi feito para ele. Tudo o que toca vira ouro. E ele tem uma equipe pronta para morrer por ele. Ganhar outra Copa do Mundo não vai mudar o status dele como o maior de todos. Será apenas mais um troféu na sala de troféus”, disse o sueco.

Companheiros nos tempos de Barcelona

Messi, Henry e Ibrahimovic defenderam juntos o Barcelona na temporada 2009/10. Naquele período, o argentino já assumia o protagonismo da equipe, que reunia diversas estrelas do futebol internacional.

Por fim, a Argentina lidera o Grupo J, que também conta com Áustria e Jordânia. Assim, o próximo compromisso da seleção será diante dos austríacos, na segunda-feira (22), às 14h (de Brasília).

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