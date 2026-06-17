Lucas Moura, do São Paulo, evolui após cirurgia e retira bota uma semana antes do prazo

Lucas Moura deu mais um passo importante na recuperação da cirurgia para corrigir a ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. Na terça-feira (16), o meia do São Paulo retirou a bota ortopédica uma semana antes do prazo previsto inicialmente. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o planejamento inicial previa o uso da bota ortopédica por seis semanas, mas o atleta retirou o aparelho após cinco semanas de recuperação. O médico ortopedista Miguel Cohen, responsável pelo tratamento, recomendou apenas o uso de muletas nas atividades do dia a dia.

O camisa 7 também iniciou trabalhos na esteira antigravitacional do CT da Barra Funda. Afinal, o equipamento diminui a carga sobre as pernas e permite caminhadas e corridas com menor impacto.

Apesar da evolução, o São Paulo adota cautela em relação ao retorno do atleta. Lucas sofreu a lesão no empate com o Bahia, em 3 de maio, e a previsão inicial apontava volta apenas na próxima temporada. Nos bastidores, porém, o clube não descarta um retorno ainda em novembro, desde que o meia mantenha o ritmo de recuperação apresentado nas últimas semanas.

Foco na recuperação e sem férias

Para acelerar o processo, Lucas compareceu ao CT da Barra Funda durante as férias do elenco, que teve início em 31 de maio, e realizou atividades com os fisioterapeutas do clube sem interrupções.

Aos 33 anos, o meia enfrenta uma temporada marcada por problemas físicos. Em março, ele fraturou duas costelas no empate com o Atlético-MG e ficou cerca de dois meses afastado. O retorno aconteceu justamente diante do Bahia, partida em que sofreu a grave lesão no tendão de Aquiles. Em 2026, o jogador disputou dez partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Por fim, o contrato do jogador termina no fim do ano.

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