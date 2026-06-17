Felipe Melo revela torcida por CR7 se Brasil deixar a Copa do Mundo

Felipe Melo já definiu quem receberá sua torcida caso o Brasil não consiga conquistar o título da Copa do Mundo de 2026. Embora mantenha confiança na equipe comandada por Carlo Ancelotti, o ex-volante afirmou que passará a apoiar Portugal e, principalmente, Cristiano Ronaldo em uma eventual eliminação brasileira.

A declaração foi dada durante a disputa do Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Aos 42 anos, Felipe Melo reforçou seu vínculo com a Seleção Brasileira, mas admitiu que tem uma preferência clara entre as seleções que seguem na disputa.

“Sou brasileiro e torço pelo Brasil. Estou torcendo de corpo e alma para que o Brasil seja campeão e traga o hexa. Mas, infelizmente, se não der certo e o Brasil sair, minha segunda seleção é o Cristiano Ronaldo”, afirmou o jogador, que nesta Copa trabalha como comentarista da Rede Globo.

Em seguida, o ex-jogador explicou os motivos de sua escolha. Segundo ele, Cristiano Ronaldo merece encerrar a carreira com uma conquista dessa magnitude, especialmente após protagonizar por mais de uma década uma das maiores rivalidades da história do futebol ao lado de Lionel Messi.

Na torcida pelo hexa

Além disso, Felipe Melo destacou a admiração que tem pela trajetória do atacante português, que segue atuando em alto nível mesmo aos 41 anos. Para o ex-volante, o camisa 7 ainda merece alcançar novos feitos antes de encerrar sua carreira.

“É porque ele merece muito, até pela luta com o Messi. O Messi já foi, então agora é Cristiano Ronaldo. Continuo sendo Brasil e serei Brasil até o fim da minha vida”, declarou.

Apesar da simpatia por Portugal, Felipe Melo deixou claro que seu principal objetivo continua sendo ver a Seleção Brasileira conquistar o hexacampeonato mundial. No entanto, caso esse sonho seja interrompido, o ex-volante já sabe para quem vai torcer na reta final da competição: Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa.

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