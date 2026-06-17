Messi celebra noite histórica após hat-trick na estreia na Copa: “Feliz pelo começo”

Lionel Messi começou a Copa do Mundo de 2026 em noite inspirada. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, nesta terça-feira (16), o camisa 10 marcou os três gols da partida e comandou o triunfo da atual campeã do mundo.

Com o hat-trick, o craque alcançou uma marca histórica. O argentino igualou o alemão Klose como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols em seis participações. Além disso, registrou o primeiro hat-trick de sua carreira no torneio e celebrou o feito nas redes sociais.

“Feliz pelo começo, grato pelo carinho e muito orgulhoso de ver este grupo competir novamente como vem fazendo todos estes anos”, publicou o jogador na madrugada desta quarta (17).

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Dessa forma, a Argentina volta a jogar na próxima segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), em Dallas, contra a Áustria, pela segunda rodada do Grupo J. No mesmo dia, Jordânia e Argélia se enfrentam em Santa Clara para completar a rodada da chave.

Após a primeira rodada, a Argentina lidera o Grupo J com três pontos e saldo de gols superior ao da Áustria. Afinal, os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1. Por fim, Jordânia e Argélia ainda não somaram pontos e ocupam a terceira e a quarta posições, respectivamente.

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