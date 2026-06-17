Jogador do Irã recebe novo visto e fica liberado para entrar nos EUA

O jogador iraniano Mehdi Torabi recebeu um novo visto de múltiplas entradas para os Estados Unidos poucas horas depois de as autoridades informarem que o documento inicial permitia apenas uma única entrada no país.

“Após os esforços da federação e em coordenação com a Fifa, o jogador recebeu um novo visto”, informou a Federação Iraniana de Futebol em comunicado.

Torabi ficou no banco de reservas e não foi utilizado no empate em 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia, pela estreia da Copa do Mundo de 2026.

Com a situação regularizada, o meia está apto a permanecer com a delegação iraniana. Assim, a comissão técnica poderá relacioná-lo para a partida contra a Bélgica, marcada para o próximo dia 21.

Entraves causados por tensão diplomática

Antes mesmo do Mundial, porém, o Irã precisou alterar seus planos de preparação. A base, inicialmente prevista em Tucson (Arizona), foi transferida para Tijuana (México). Embora os jogadores tenham conseguido os documentos necessários, parte dos funcionários e membros da comissão técnica teve os pedidos de visto negados.

Depois do jogo contra a Nova Zelândia, inclusive, autoridades retiveram o capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei no aeroporto de Los Angeles por “problemas de documentação”. A delegação recebeu uma ordem expressa para deixar o país o mais rápido possível.

Antes, porém, o técnico iraniano Amir Ghalenoei fez um duro desabafo perante o presidente da Fifa, que visitou o vestiário da equipe após o jogo de estreia.

“Espero que a Fifa atue com mais força para impedir que o time sofra opressão e desrespeito. Nós aprendemos com você que o futebol é um lugar para humanidade. Um lugar para se divertir, mas o anfitrião nos tirou a humanidade e a alegria”, concluiu.

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