Botafogo tenta acordo de dívida com MLS, mas RJ gera impasse

O Botafogo abriu negociação com a Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol, para tentar um acordo para o pagamento da dívida. Contudo, a Justiça do Rio determinou que a Fifa fosse notificada sobre a impossibilidade da SAF pagar as dívidas referentes ao transfer ban. Dessa forma, a negociação sofreu um impasse, segundo o “ge”.

O documento da Justiça do Rio não determina a retirada automática de qualquer sanção esportiva aplicada pela Fifa. Assim, depois que a entidade receber a notificação, haverá a decisão final. O Botafogo tem uma dívida de R$ 191.949.717,50 com a MLS, referente as contratações de Thiago Almada e Santi Rodríguez junto ao Atlanta United e New York City, respectivamente.

A MLS faz parte da negociação porque é considerada uma entidade única. Afinal, cada clube tem um pedaço igualitário da franquia. Portanto, quando há casos de dívidas, a MLS aciona o clube devedor. Dessa forma, o Botafogo precisa negociar diretamente com a liga. Novo diretor da SAF, Eduardo Iglesias é o responsável pelas negociações, junto a dois advogados, sendo um deles americano.

Não há previsão para o pagamento. A MLS deseja receber à vista. A possibilidade de parcelar a dívida é remota. Afinal, o Botafogo não cumpriu as obrigações no acordo anterior com a liga norte-americana de futebol. Portanto, a situação gerou desgaste com a liga, além de desconfiança com a palavra do clube carioca.

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