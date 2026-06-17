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Botafogo tenta acordo de dívida com MLS, mas RJ gera impasse

Botafogo tenta acordo de dívida com MLS, mas RJ gera impasse
Botafogo tenta acordo de dívida com MLS, mas RJ gera impasse -

O Botafogo abriu negociação com a Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol, para tentar um acordo para o pagamento da dívida. Contudo, a Justiça do Rio determinou que a Fifa fosse notificada sobre a impossibilidade da SAF pagar as dívidas referentes ao transfer ban. Dessa forma, a negociação sofreu um impasse, segundo o “ge”.

O documento da Justiça do Rio não determina a retirada automática de qualquer sanção esportiva aplicada pela Fifa. Assim, depois que a entidade receber a notificação, haverá a decisão final. O Botafogo tem uma dívida de R$ 191.949.717,50 com a MLS, referente as contratações de Thiago Almada e Santi Rodríguez junto ao Atlanta United e New York City, respectivamente.

A MLS faz parte da negociação porque é considerada uma entidade única. Afinal, cada clube tem um pedaço igualitário da franquia. Portanto, quando há casos de dívidas, a MLS aciona o clube devedor. Dessa forma, o Botafogo precisa negociar diretamente com a liga. Novo diretor da SAF, Eduardo Iglesias é o responsável pelas negociações, junto a dois advogados, sendo um deles americano.

Não há previsão para o pagamento. A MLS deseja receber à vista. A possibilidade de parcelar a dívida é remota. Afinal, o Botafogo não cumpriu as obrigações no acordo anterior com a liga norte-americana de futebol. Portanto, a situação gerou desgaste com a liga, além de desconfiança com a palavra do clube carioca.

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