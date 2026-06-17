Técnico da Colômbia exalta James antes da estreia na Copa: “Dá clareza ao jogo”

A Colômbia inicia sua campanha na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), diante do Uzbequistão. Assim, o técnico Néstor Lorenzo confirmou James Rodríguez como capitão da equipe e destacou a importância do camisa 10, que disputa o terceiro Mundial da carreira.

“O James está bem, ele vem evoluindo fisicamente em termos de rendimento. O talento e as qualidades dele fazem com que ele seja um jogador que, às vezes, sem precisar correr tanto quanto outros, consiga decidir partidas. Ele dá clareza ao jogo e resolve situações importantes”, disse o treinador.

James ganhou projeção internacional na Copa de 2014. Na ocasião, figurou entre os principais nomes da competição e conquistou o prêmio Puskas pelo gol marcado contra o Uruguai. Em 2018, porém, teve participação mais discreta. Desde então, acumulou passagens sem brilho por diversos clubes, incluindo o São Paulo.

Críticas à pausa para hidratação

Durante a entrevista, Néstor Lorenzo também comentou as pausas para hidratação previstas pela Fifa em todos os jogos do Mundial. Dessa forma, o treinador reconheceu a necessidade da medida diante das altas temperaturas, mas questionou o objetivo das interrupções por causa da presença de inserções publicitárias durante o período.

“Quando as temperaturas ultrapassam os 30 ou 35 graus, como aconteceu conosco na Copa América, acredito que uma pausa para hidratação é correta e benéfica, justamente para que o jogador possa se reidratar e voltar ao jogo em boas condições. Porém, quando essas pausas passam a durar três, quatro ou cinco minutos, me parece que elas começam a perder um pouco a essência do que é a hidratação e passam a ter outra finalidade “, analisou.

“Tenho observado que, no início, quando havia uma pausa para hidratação, as imagens mostravam o treinador conversando com os jogadores. Agora, essas interrupções são praticamente ocupadas por publicidade, o que indica que passaram a ter outro propósito. Por isso, eu gostaria de questionar se esse era realmente o objetivo original ou se a ideia era apenas a hidratação para o bem-estar dos atletas. Essa é uma pergunta que precisamos fazer”, completou.

Por fim, a Colômbia integra o Grupo K da Copa do Mundo ao lado de Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo e busca começar a competição com uma vitória.

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