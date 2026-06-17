Técnico de Gana iguala recorde histórico de cinco Copas do Mundo consecutivas

A Copa do Mundo costuma oferecer poucas oportunidades para jogadores e treinadores acumularem participações. Afinal, acontece apenas a cada quatro anos, quando o cenário de um Mundial pode mudar completamente para o outro. Carlos Queiroz, porém, construiu uma trajetória incomum e alcançou um feito histórico à frente da seleção de Gana.

Dessa forma, o treinador português disputa sua quinta Copa do Mundo consecutiva. Antes de comandar os ganeses em 2026, ele esteve no torneio com Portugal, em 2010, e com o Irã nas edições de 2014, 2018 e 2022.

Aos 73 anos, Queiroz igualou o recorde do sérvio Bora Milutinovic, que também participou de cinco Mundiais seguidos, cada um por uma seleção diferente. Bora dirigiu o México em 1986, a Costa Rica em 1990, os Estados Unidos em 1994, a Nigéria em 1998 e a China em 2002.

A chegada do português ao comando de Gana aconteceu de forma inesperada. Após a demissão de Otto Addo, em março, a federação buscou um substituto e escolheu Carlos Queiroz para assumir a equipe apenas três meses antes do início da competição.

Apesar da marca alcançada pelo português, o recorde absoluto de participações em Copas do Mundo como treinador continua com Carlos Alberto Parreira. O brasileiro soma seis edições no currículo, porém não de forma consecutiva.

O comandante teve passagens por Kuwait (1982), Brasil em duas oportunidades (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), consolidando a maior trajetória entre os técnicos da história do torneio.

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