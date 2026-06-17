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Técnico de Gana iguala recorde histórico de cinco Copas do Mundo consecutivas

Técnico de Gana iguala recorde histórico de cinco Copas do Mundo consecutivas
Técnico de Gana iguala recorde histórico de cinco Copas do Mundo consecutivas -

A Copa do Mundo costuma oferecer poucas oportunidades para jogadores e treinadores acumularem participações. Afinal, acontece apenas a cada quatro anos, quando o cenário de um Mundial pode mudar completamente para o outro. Carlos Queiroz, porém, construiu uma trajetória incomum e alcançou um feito histórico à frente da seleção de Gana.

Dessa forma, o treinador português disputa sua quinta Copa do Mundo consecutiva. Antes de comandar os ganeses em 2026, ele esteve no torneio com Portugal, em 2010, e com o Irã nas edições de 2014, 2018 e 2022.

Aos 73 anos, Queiroz igualou o recorde do sérvio Bora Milutinovic, que também participou de cinco Mundiais seguidos, cada um por uma seleção diferente. Bora dirigiu o México em 1986, a Costa Rica em 1990, os Estados Unidos em 1994, a Nigéria em 1998 e a China em 2002.

A chegada do português ao comando de Gana aconteceu de forma inesperada. Após a demissão de Otto Addo, em março, a federação buscou um substituto e escolheu Carlos Queiroz para assumir a equipe apenas três meses antes do início da competição.

Apesar da marca alcançada pelo português, o recorde absoluto de participações em Copas do Mundo como treinador continua com Carlos Alberto Parreira. O brasileiro soma seis edições no currículo, porém não de forma consecutiva.

O comandante teve passagens por Kuwait (1982), Brasil em duas oportunidades (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), consolidando a maior trajetória entre os técnicos da história do torneio.

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