Fluminense encaminha empréstimo do filho de Felipe Melo

O Fluminense encaminhou nesta quarta-feira (17) o empréstimo do volante Davi Melo, filho do ex-jogador Felipe Melo. Fora dos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía e sem idade para jogar na categoria de base, o jovem foi emprestado para o Central Español, do Uruguai. O acordo, portanto, é válido até junho de 2027, segundo o “ge”.

Recentemente, o Fluminense renovou o contrato de Davi Melo até o final de 2027. Apesar da renovação, o jogador não estava nos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía. Dessa forma, as partes conversaram para buscar um empréstimo. Afinal, o jovem teria a chance de continuar em atividade e manter ritmo.

Revelado no Fluminense, Davi Melo disputou apenas um jogo pelo profissional nesta temporada. Afinal, ele entrou em campo na derrota para o Boavista por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o Time de Guerreiros jogou com uma equipe formada majoritariamente por jogadores reservas e da base.

O volante é filho do ex-jogador Felipe Melo, que defendeu o Fluminense entre 2022 e 2024. Com a camisa tricolor, Felipe Melo disputou 108 jogos, marcou três gols e entrou para a história com as conquistas de uma Libertadores (2023), uma Recopa Sul-Americana (2024) e dois títulos do Carioca (2022 e 2023).

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