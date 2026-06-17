Copa do Mundo bate recorde histórico de público em um único dia nos Estados Unidos

A Copa do Mundo de 2026 registrou nesta terça-feira (16/6) o maior público de um único dia na história da competição. Ao todo, 281.233 torcedores passaram pelos estádios que receberam as quatro partidas da rodada, uma média impressionante de 70.308 espectadores por jogo.

O número supera o recorde anterior, estabelecido há mais de três décadas. Em 28 de junho de 1994, durante a última rodada da fase de grupos da Copa disputada nos Estados Unidos, 277.070 pessoas acompanharam os confrontos daquele dia.

A jornada histórica contou com vitórias importantes de seleções tradicionais. Em Nova York/Nova Jersey, a França derrotou Senegal. Já em Boston, a Noruega levou a melhor sobre o Iraque. Em Kansas, a Argentina confirmou o favoritismo diante da Argélia, enquanto a Áustria venceu a Jordânia em San Francisco.

Assim, o recorde reforça o enorme sucesso de público do torneio até aqui. Afinal, após 20 partidas disputadas, a Copa do Mundo já acumula 1.309.652 torcedores presentes nos estádios. A média geral é de 65.483 espectadores por jogo.

Aliás, outro dado que chama atenção é a taxa de ocupação das arenas. Mais de 99% dos assentos disponíveis foram preenchidos nas partidas realizadas até o momento, evidenciando a alta procura por ingressos e o forte engajamento dos fãs com a competição.

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