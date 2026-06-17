Kane pode alcançar marca histórica e igualar Beckham pela Inglaterra: “Grande ídolo”

Harry Kane inicia a caminhada da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, às 17h (horário de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. Além da busca pelo título que a seleção inglesa persegue há 60 anos, o atacante alcançará uma marca histórica ao disputar sua 115ª partida pelo país, igualando David Beckham como o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da equipe nacional.

Em entrevista coletiva, o centroavante comemorou a proximidade do feito e destacou a importância de alcançar um número que pertence ao ídolo de sua infância. À frente do atacante aparecem apenas Wayne Rooney, com 120 jogos, e Peter Shilton, líder do ranking, com 125 atuações.

“Em primeiro lugar, alcançar o mesmo nível que Beckham é uma ótima notícia para mim. Beckham era um grande ídolo quando eu era jovem, eu o admirava como capitão e sonhava que um dia, ao longo da minha carreira, eu conseguiria ser o melhor que posso ser, melhorando a cada momento, a cada temporada”, afirmou.

“Acho que essa é a única mentalidade necessária para se manter no mais alto nível, se você quer ser tão consistente quanto eu, (Cristiano) Ronaldo, Messi, Modric e todos os outros jogadores, todos esses jogadores que conseguiram fazer isso por mais de 20 anos. Acho que é isso que diferencia os bons dos ótimo”, disse.

Melhor temporada da carreira

Maior artilheiro da história da Inglaterra, com 79 gols, e campeão alemão pelo Bayern de Munique na temporada, Kane considera que vive o melhor momento da carreira. O camisa 9 acredita que o auge vai além dos números e afirma que também alcançou seu melhor nível físico e mental.

“Eu diria que, do meu ponto de vista pessoal, esta é a melhor temporada que já tive. Em primeiro lugar, do ponto de vista factual, obviamente, marcar muito mais gols do que em qualquer temporada anterior é ótimo. Mas acho que, física e mentalmente, a forma como a temporada terminou para mim foi excelente, conquistando o campeonato e a copa, e marcando aqueles três gols. Acho que isso me deu ainda mais motivação na pré-temporada com os companheiros. E, sim, fisicamente, me sinto bem nos treinos e nas partidas”, frisou.

“Ao longo da nossa carreira, muitas coisas precisam se encaixar e dar certo na hora certa, e acho que foi o que aconteceu neste torneio. Então, claro, esta é uma das melhores oportunidades que teremos como equipe para conquistá-lo. E acho que todos estão ansiosos para, antes de mais nada, começar bem amanhã e mostrar que temos capacidade para ir muito longe neste torneio”, completou.

Foco na estreia

O atacante também relembrou a derrota por 2 a 1 para a Croácia na semifinal da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Apesar da lembrança, ele espera um confronto equilibrado e confia na força da seleção inglesa, que considera uma equipe difícil de superar.

“Acho que obviamente muito tempo se passou desde aquela partida e muita experiência foi adquirida. Esperamos um jogo difícil. A Croácia é sempre uma equipe bem organizada. Eles têm alguns jogadores muito talentosos que podem ser perigosos. Então, temos que estar preparados para isso. Mas, de qualquer forma, acho que, da nossa perspectiva, estamos no nosso melhor”, salientou.

“Somos um time extremamente difícil de ser batido, tanto física quanto tecnicamente. Entramos em cada partida sempre respeitando o adversário, mas também tentando jogar do nosso jeito e com o nosso estilo. É isso que vamos tentar fazer. E, sim, toda essa experiência já passou. Já faz muito tempo. Acho que a equipe estava em um momento completamente diferente. Conseguimos chegar às semifinais e finais e, desde então, isso só aumentou a confiança da equipe”, concluiu.

Integrante do Grupo L, a Inglaterra enfrenta Gana na segunda rodada, na terça-feira (23). Além disso, encerra a participação na fase de grupos diante do Panamá, no dia 27, em busca da classificação para o mata-mata.

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