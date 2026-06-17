Neymar treina com bola pela primeira vez na Seleção e recebe ”batismo”

A quarta-feira (17/6) marcou um momento aguardado por torcedores, comissão técnica e imprensa. Afinal, Neymar voltou a treinar no gramado com a Seleção Brasileira. Exatamente um mês após sofrer uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, o camisa 10 iniciou uma nova etapa de sua recuperação ao participar, pela primeira vez, de atividades ao lado dos companheiros.

O treinamento, aberto à imprensa, atraiu cerca de 300 jornalistas, todos atentos a cada movimento do principal jogador brasileiro. Logo ao entrar em campo, Neymar demonstrou bom humor e brincou com os profissionais presentes.

“Estava com saudades?”, pergunto Neymar.

Poucos instantes depois, o atacante recebeu um tradicional “corredor polonês” dos companheiros, uma espécie de trote simbólico que marcou sua reintegração às atividades no gramado.

Retorno de Neymar ainda acontece sob cuidados

Embora tenha participado do aquecimento com o restante do elenco, Neymar ainda não trabalha em igualdade de condições com os demais jogadores. Após os primeiros exercícios coletivos, ele seguiu para uma área lateral do campo, onde realizou atividades específicas de preparação física.

Em um dos exercícios observados pela imprensa, integrantes da comissão técnica levantavam bolas para que o atacante realizasse movimentos de domínio e controle. O trabalho faz parte da transição entre a recuperação clínica e o retorno gradual às atividades competitivas.

Neste estágio, Neymar continua proibido de participar de ações que envolvam contato físico. A orientação médica impede choques, empurrões, divididas ou carrinhos, reduzindo o risco de uma nova lesão durante a reta final da recuperação.

A cautela tem explicação. Exames realizados na última segunda-feira (15/6) apontaram que a lesão já está cicatrizada. Ainda assim, o departamento médico e a comissão técnica preferem não acelerar etapas para evitar qualquer regressão no quadro.

Desde sua apresentação à Seleção, no dia 27 de maio, ainda na Granja Comary, Neymar vinha realizando apenas trabalhos de fisioterapia e atividades internas. O atacante não entrava em campo para um treinamento ao lado dos companheiros desde que sofreu a lesão.

Sua última partida oficial aconteceu em 17 de maio, quando ainda defendia o Santos. Desde então, o foco esteve totalmente voltado para a recuperação física e para a tentativa de ficar à disposição da Seleção durante a Copa do Mundo.

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