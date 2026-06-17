Brasil e Haiti tem sete remanescentes do último confronto em 2016

Adversários na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, Brasil e Haiti voltarão a se enfrentar nesta sexta-feira (19/6), às 21h30, no Lincoln Financial Field. Apesar da distância entre as seleções no cenário internacional, o duelo terá um ingrediente curioso. Afinal, alguns jogadores que participaram do último encontro entre os países, estarão em campo dez anos depois.

A partida mais recente entre brasileiros e haitianos aconteceu em 8 de junho de 2016, pela Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos. Na ocasião, a equipe comandada por Dunga goleou por 7 a 1 e conquistou sua única vitória naquela edição do torneio.

Passada uma década, alguns protagonistas daquela noite seguem presentes. Do lado brasileiro, o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e os volantes Casemiro e Fabinho continuam integrando o grupo da Seleção. Na época, todos ainda viviam os primeiros anos de suas carreiras em alto nível.

Marquinhos já defendia o Paris Saint-Germain, enquanto Casemiro dava seus primeiros passos como titular do Real Madrid. Fabinho atuava pelo Monaco e começava a despertar interesse dos principais clubes europeus. Já Alisson fazia seus últimos jogos pelo Internacional antes de embarcar para a Roma.

Outro jogador presente naquele confronto foi o lateral Douglas Santos. Naquele momento, ele defendia o Atlético-MG e, poucos meses depois, seria negociado com o Hamburgo, da Alemanha. Contudo, não entrou em campo naquele embate.

Haitianos também preservam remanescentes

O Haiti também contará com personagens que participaram daquele duelo. O goleiro Johnny Placide e o atacante Duckens Nazon estiveram em campo na goleada sofrida para o Brasil e seguem como referências da seleção caribenha.

Os dois têm uma trajetória semelhante. Nascidos na França, são filhos de famílias haitianas e optaram por representar o país de origem de seus familiares no futebol internacional. Em 2016, ambos atuavam por equipes de menor expressão do futebol francês.

Enquanto Placide iniciou a partida como titular, Nazon entrou durante o segundo tempo. Dez anos depois, os dois continuam entre os nomes mais conhecidos da seleção haitiana.

Uma goleada do Brasil que não evitou o fracasso

Em campo, o Brasil dominou completamente aquele confronto. Philippe Coutinho foi o grande destaque da noite ao marcar três vezes. Renato Augusto contribuiu com dois gols, enquanto Gabigol e Lucas Lima completaram a goleada. O Haiti descontou com Marcellin, que marcou o único gol da equipe caribenha.

Apesar do placar elástico, a vitória acabou tendo pouco impacto na campanha brasileira. Após empatar sem gols com o Equador na estreia, a Seleção foi derrotada pelo Peru por 1 a 0 na rodada final e acabou eliminada ainda na fase de grupos.

Assim, o fracasso provocou mudanças profundas. Afinal, poucos dias após a queda precoce, a CBF decidiu encerrar o trabalho de Dunga. Na semana seguinte, anunciou Tite como novo treinador da Seleção Brasileira, iniciando um ciclo que mudaria os rumos da equipe nos anos seguintes.

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