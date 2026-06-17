Palmeiras remarca reapresentação e atualiza situação física dos lesionados

O Palmeiras adiou a reapresentação do elenco para o início da intertemporada durante a pausa do calendário por causa da Copa do Mundo. Assim, a comissão técnica e os jogadores agora retornam às atividades na próxima quarta-feira, dia 24, e não mais no domingo, dia 21, como previa o planejamento inicial.

“Depois da última partida que disputamos, já sabíamos que teríamos esse período de recesso programado. Num primeiro intervalo, foi acordado com comissão técnica e diretoria, que haveria um descanso. Foram sequências de jogos e viagens muito pesadas, isso traz um desgaste natural, não só físico, como mental. O ideal é que esses atletas tivessem um período para descansar, viajar e ficar com as famílias e não haveria nenhum tipo de programação”, disse Pedro Pontin, coordenador médico do clube, em vídeo publicado pela TV do clube.

“Teremos uma pré-temporada cheia dessa vez, mas, mesmo assim, entendemos que alguns atletas precisavam estar numa forma física minimamente condicionada, para que eles sintam menos o impacto dos treinamentos. Alguns atletas foram orientados a fazer atividades, remotas ou oferecemos as instalações do clube para tratar com nossos profissionais. Tivemos uma excelente adesão, eles optaram por fazer com o trabalho aqui. Já fizemos as atividades remotas em outras ocasiões”, completou.

Foco na recuperação de atletas

Enquanto parte do grupo permanece de férias, alguns atletas seguem em ritmo de recuperação na Academia de Futebol. Nas imagens divulgadas pelo clube, Vitor Roque e Jefté aparecem em tratamento de suas respectivas lesões, enquanto Benedetti e Paulinho cumprem um cronograma de trabalhos individualizados.

“Vitor Roque numa situação de recuperação mais avançada, excelente processo de recuperação e já faz alguns exercícios funcionais. Fundamentais para a recuperação dele mesmo. O Jefté numa fase ainda precoce, de um retorno cirúrgico. Sabemos da importância de ambos estarem aqui, sob os nossos cuidados, para que a recuperação deles seja a melhor possível”, explicou.

A comissão comandada por Abel Ferreira aproveitará o período sem jogos para intensificar os treinamentos e buscar ajustes na equipe antes da retomada das competições. O Palmeiras volta a entrar em campo apenas no dia 22 de julho, quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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