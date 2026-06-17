Carlos Alberto Parreira, técnico do tetra, é internado no Rio

Técnico do tetracampeonato mundial em 1994, Carlos Alberto Parreira foi internado nesta quarta-feira (17), no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-treinador, de 83 anos, sofreu complicações de saúde e precisou dar entrada no hospital. Ele, aliás, luta há anos contra linfoma de Hodgkin. Ainda não há, porém, informação sobre o estado de saúde.

Em outubro de 2024, Carlos Alberto Parreira apresentou uma melhora depois de um tratamento de quimioterapia. O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, um conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”, disse o hospital em nota oficial.

Carlos Alberto Parreira é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. O ex-treinador é ídolo do Fluminense, onde começou a carreira como preparador físico, na década de 70. Em 1984, comandou o clube carioca na conquista do título brasileiro. Depois, em 1999, liderou o resgaste na Série C. Ele, aliás, ainda teve uma última passagem em 2009.

Parreira tem histórico vitorioso na Seleção

Carlos Alberto Parreira entrou para a história da Seleção Brasileira. Ele fez parte de dois títulos mundiais. Em 1970, aliás, era o preparador físico do Brasil na campanha do tricampeonato. Anos depois, em 1994, comandou a equipe no tetracampeonato, que encerrou o maior jejum da história do país em Copas do Mundo.

Em 2006, Parreira comandou novamente a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006. Ele foi escolhido para substituir Felipão após o pentacampeonato, em 2002. Por fim, ele atuou como coordenador técnico do Brasil em 2014. Além da Seleção Brasileira, também comandou outras seleções em Copas, como Kuwait em 1982, Emirados Árabes em 1990, Arábia Saudita em 1998 e África do Sul em 2010.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.