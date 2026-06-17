60 anos de jejum e estreia contra algoz: a pressão sobre a Inglaterra na Copa

A seleção da Inglaterra começa sua caminhada em mais uma Copa do Mundo novamente pressionada pelo jejum de títulos, que faz aniversário de 60 anos em 2026. Para aumentar a tensão, a estreia é contra uma pedra no sapato do Brittish Team: a Croácia. A bola rola nesta quarta-feira, às 17h, em Dallas, pelo Grupo L.

Afinal, Harry Kane e companhia foram eliminados, nas semifinais de 2018, pelo time liderado pelo craque Luka Modric, depois de uma virada amarga na prorrogação. Naquela ocasião, a esperança de enfim voltar a conquistar o torneio parecia maior do que nunca. O termo “football is coming home” (o futebol está voltando para casa), em alusão ao fato de que o país é o berço do esporte, estava na ponta da língua dos torcedores.

O única taça da Inglaterra foi em 1966, em Copa disputada em seu próprio território. De lá para cá, três semifinais e uma coleção de fracassos. Incluindo na Eurocopa, competição na qual os britânicos passaram em branco, apesar de duas finais recentes (2020 e 2024).

Campanha 100% empolga

Por outro lado, os ingleses vêm embalados pela campanha perfeita nas Eliminatórias para a Copa. Junto com a Noruega, não perderam um ponto sequer. Aliás, a equipe de Thomas Tuchel não sofreu um gol sequer nas oito partidas. Já nos amistosos, uma derrota para o Japão e o empate com o Uruguai ligaram o lateral.

“Vamos confiar em nós mesmos e suportar pressão vai nos fazer dar o nosso melhor. Devemos jogar com coragem e explorar os pontos fortes dos jogadores. Tenho certeza de que os jogadores querem isso”, disse o técnico Thomas Tuchel.

Harry Kane, a principal esperança

Aos 34 anos, o atacante Harry Kane vive ótima fase pelo Bayern de Munique. Ele vem de uma temporada com 61 gols, mostrando que está melhor do que nunca. O camisa 10, por sinal, se livrou do estigma da falta de títulos no clube alemão, após mais de dez anos no Tottenham. Falta, agora, fazer história pela seleção inglesa.

Kane tem a companhia de ótimos nomes do furebol europeu, como Declan Rice, Jude Belllingham e Bukayo Saka. Mas alguns outros craques ficaram fora da lista final, surpreendendo mídia e torcedores. Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer, do Chelsea, são os principais.

A justificativa de Tuchel é a parte física. De acordo com o treinador, ambos estão sobrecarregados com a sequência de jogos na carreira e vêm acumulando lesões. Por isso, preferiu contar com atletas em melhores condições para suportar a intensidade de uma Copa do Mundo.