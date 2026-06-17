Inglaterra x Croácia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 16h

Inglaterra e Croácia estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo L. Mas, desde 16h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Cesar Tavares estará no comando, com Alvaro Martin comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste jogo com a Voz do Esporte (de Brasília).

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