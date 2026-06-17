Narradora da Globo, Renata Silveira conquista feito histórico na Copa do Mundo

A narradora da Globo, Renata Silveira, alcançou mais um marco histórico em sua carreira. Dessa vez, ela se tornou a primeira mulher brasileira a narrar uma partida de Copa do Mundo diretamente do estádio em uma transmissão da TV aberta nacional.

O feito aconteceu durante o confronto entre Bélgica e Egito, válido pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, Renata comandou a transmissão diretamente do Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, ao lado do comentarista Caio Ribeiro e da equipe de reportagem da emissora.

Além disso, a própria Globo celebrou a conquista nas redes sociais e destacou o pioneirismo da profissional. “Renata Silveira é a primeira mulher a narrar uma Copa do estádio na história da Globo! Que seja a primeira de muitas”, publicou a emissora.

Um post compartilhado por Renata Silveira (@renatasilveirag)

Aos 36 anos, Renata acumula uma sequência de feitos inéditos no jornalismo esportivo brasileiro. Em 2022, por exemplo, ela se tornou a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo na TV aberta do Brasil. Naquele Mundial, participou de nove transmissões na televisão e de outras quatro nas plataformas digitais do Grupo Globo.

Desde que chegou à emissora, em 2020, a narradora também abriu espaço para outras profissionais. Primeiro, tornou-se a primeira mulher a narrar partidas de futebol no SporTV. Em seguida, integrou a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio e passou a ser a primeira mulher a narrar um jogo da Seleção Brasileira masculina no canal esportivo.

Antes da Globo, Renata Silveira já narrava grandes competições internacionais

Antes de ganhar projeção nacional na Globo, Renata Silveira construiu uma trajetória sólida na televisão por assinatura. Durante a Copa do Mundo de 2018, por exemplo, trabalhou no extinto Fox Sports e narrou partidas importantes do torneio, incluindo jogos da Seleção Brasileira.

Além disso, a jornalista participou de transmissões de competições de grande relevância no cenário internacional, como a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões da UEFA, consolidando sua experiência antes de chegar à principal emissora do país.

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