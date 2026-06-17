ASSINE JÁ!
Jogada10

Comissão se reúne para concluir investigação sobre venda da SAF do Vasco

Comissão se reúne para concluir investigação sobre venda da SAF do Vasco
Comissão se reúne para concluir investigação sobre venda da SAF do Vasco -

A comissão de inquérito do Conselho Deliberativo do Vasco vai se reunir nesta quarta-feira (17) para concluir as investigações sobre a venda da SAF para a 777 Partners. Instaurado em junho de 2024, o processo indiciou 21 membros da antiga diretoria. Dessa forma, eles podem receber advertência, suspensão de seis meses, eliminação ou desligamento, segundo o estatuto do clube.

Entre os nomes indiciados está o ex-presidente Jorge Salgado. Os acusados tiveram 15 dias úteis a partir da citação para apresentar suas defesas antes da elaboração do relatório final. A comissão, portanto, vai submeter as conclusões ao presidente do Conselho Deliberativo, João Riche, que decidirá os próximos passos.

Entre as principais acusações citadas no documento, está o pagamento de R$ 775.833,34 a uma empresa de Blumenau. Não há indícios de prestação de serviço ao clube. Além disso, há o depoimento de um ex-funcionário que afirma que o valor da dívida de mais de R$ 200 milhões do clube associativo foi forjado no balanço patrimonial apresentado antes da constituição da SAF.

Os membros da antiga diretoria indiciados são: Jorge Salgado (presidente), Carlos Roberto Osório (1º VP Geral), Roberto Duque Estrada (2º VP Geral), Adriano Mendes (VP de Finanças), Zeca Bulhões (VP Jurídico) e Horácio Junior (VP de História e Responsabilidade Social). Luiz Mello, ex-CEO do Vasco e SAF, por sua vez, não faz parte do quadro societário. Dessa forma, foge da competência da comissão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas