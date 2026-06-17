Mãe de Vozinha deve ir aos EUA para assistir Cabo Verde x Uruguai

Uma das histórias mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026 está perto de ganhar um novo e feliz capítulo. Após comover o mundo ao revelar que sua mãe não conseguiu viajar para os Estados Unidos por problemas relacionados ao visto, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, recebeu uma notícia animadora. Afinal, o governo norte-americano trabalha para viabilizar a chegada dela ao país ainda durante o torneio.

O caso ganhou repercussão internacional depois da atuação memorável do goleiro na estreia cabo-verdiana contra a Espanha. Ele foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa e se tornou um dos personagens mais comentados da competição. No entanto, logo após o jogo, emocionou-se ao falar sobre a ausência da família nas arquibancadas.

‘Eu chorei após o jogo porque cresci com os meus avós quando era criança, e eles não puderam estar ali. Eles faleceram há alguns anos. A minha mãe também não pôde estar aqui por causa de um problema de visto, e o dinheiro que teríamos de pagar por isso. Não conseguimos fazer isso a tempo”, lamentou.

Ajuda para realizar um sonho

Segundo informações divulgadas pela CNN, o Departamento de Estado dos Estados Unidos iniciou esforços para ajudar a mãe do atleta a obter a documentação necessária para viajar e acompanhar o filho na Copa do Mundo.

Após a grande atuação de Josimar José Évora Dias, o Vovozinha, contra a Espanha, a Sra. Nhuzinha, mãe do goleiro, deu entrada no processo de tirar o visto americano para acompanhar seu filho e a Seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. pic.twitter.com/qMHeaD4qTt — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 16, 2026

A situação envolve uma política migratória que afeta cerca de 50 países. Entre eles está Cabo Verde. Dependendo do caso, cidadãos dessas nações podem ser obrigados a apresentar uma fiança de até US$ 15 mil (cerca de R$ 75 mil) para obtenção do visto de entrada nos Estados Unidos.

Apesar disso, autoridades americanas indicaram que familiares diretos de atletas participantes da Copa podem receber tratamento diferenciado. Desde que cumpram os requisitos básicos exigidos para a emissão da documentação.

A grande história de Vozinha

A mobilização em torno da história também reflete o impacto que Vozinha causou no torneio. Contra a Espanha, o goleiro acumulou defesas decisivas e liderou uma das maiores surpresas da primeira rodada.

A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, o arqueiro viveu uma ascensão meteórica. Em poucos dias, seu perfil no Instagram saltou de aproximadamente 50 mil seguidores para mais de 11 milhões.

O próximo compromisso da seleção cabo-verdiana será neste domingo (21/6), às 19h, diante do Uruguai, em Miami. Depois, a equipe fecha sua participação na fase de grupos contra a Arábia Saudita, no dia 26, em Houston.

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