Messi ignora recorde e exalta Ronaldo Fenômeno: “Um dos maiores”

Lionel Messi ampliou sua coleção de recordes na Copa do Mundo ao comandar a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia do Grupo J da edição de 2026. Autor dos três gols da partida, o camisa 10 chegou a 16 tentos em Mundiais e alcançou o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica da competição. No futebol feminino, a brasileira Marta lidera a lista com 17 gols.

Após o apito final, o camisa 10 falou sobre o feito e destacou a importância de dividir marcas com jogadores que construíram grandes trajetórias no futebol, entre eles Ronaldo Fenômeno.

“É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos”, afirmou.

Elogios ao Fenômeno

Mesmo com mais um recorde no currículo, o argentino afirmou que prioriza o desempenho coletivo e minimizou o peso das estatísticas individuais, embora reconheça o valor de alcançar números históricos em uma Copa do Mundo.

“É uma honra obviamente estar ali pelo que isso significa. Estar ao lado de Klose, perto de Ronaldo. Mas acho que não significa nada. No final, são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas”, completou.

Ronaldo, citado por Messi, marcou 15 gols em Mundiais e ocupou por anos a liderança da artilharia da competição. Isso ocorreu até ser ultrapassado por Miroslav Klose que, agora, foi igualado pelo capitão da Argentina.

Além da artilharia, o argentino também estabeleceu outras marcas relevantes. O hat-trick fez o atleta chegar a 27 partidas em Copas do Mundo, tornando-se o jogador com mais jogos na história do torneio.

Por fim, o camisa 10 ainda alcançou 24 participações diretas em gols, com 16 gols e oito assistências. Assim, superou Pelé, que somava 21 participações, distribuídas entre 12 gols e nove assistências.

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