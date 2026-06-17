Santos inicia reforma no gramado da Vila Belmiro

O Santos iniciou nesta semana a reforma do gramado da Vila Belmiro. O trabalho de manutenção ocorrerá entre junho e julho, quando o time ficará sem jogos profissionais por conta da disputa da Copa do Mundo de 2026.

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O clube informou que segue um cronograma de engenharia agronômica, que prevê uma série de mudanças. Assim, a primeira etapa conta com o replantio nos locais de maior desgaste do campo, como as pequenas áreas, que ficam em pior estado por conta da movimentação dos goleiros, e as zonas de aquecimento dos jogadores.

Em seguida, terá início o processo de overseeding, para garantir que o campo não perca densidade com a queda das temperaturas nos meses de inverno. A espécie de grama utilizada na Vila Belmiro, de clima frio, é semeada sobre a base existente e cria uma cobertura que assegura o amortecimento para os atletas.

Por fim, a terceira etapa é justamente o nivelamento do campo para a bola rolar normalmente, cujo nome é topdressing.

Dirigente do Santos fala sobre o novo gramado

Gerente de Patrimônio e Administração do Santos, Alexandre Librandi falou sobre a manutenção do gramado na Vila Belmiro.

“Vamos aproveitar essa pausa e o período sem jogos para realizar o procedimento de semeadura no solo. No retorno, vamos garantir que a Vila Belmiro seja entregue com o melhor palco para os nossos atletas. O plano de inverno será acompanhado por indicadores técnicos e objetivos de performance, medidos a cada 15 dias pela equipe de manutenção”.

Os jogadores do Santos retornam às atividades na próxima segunda-feira (22), no CT Rei Pelé. Aliás, o clube aguarda posicionamento da CBF sobre a antecipação de jogos do Campeonato Brasileiro por conta dos playoffs da Sul-Americana.

O Peixe volta a jogar na Vila Belmiro somente no dia 25 de julho, contra a Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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