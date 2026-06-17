Flamengo acerta venda de Ryan Roberto

A passagem de Ryan Roberto pelo Flamengo está próxima do fim. O atacante de 18 anos aceitou a proposta do Shakhtar Donetsk (UCR) e deve, assim, se despedir do clube em breve. Os ucranianos ofereceram 10 milhões de euros (R$ 58,8 milhões no câmbio atual) pela promessa do Fla, sendo 9,5 milhões (R$ 56,31 milhões) fixos e mais 500 mil euros (R$ 2,96 milhões) em bônus por metas.

Segundo o “ge”, o aceite se deu no fim da última terça-feira (16/6). Dessa forma, além dos valores citados, o Rubro-Negro manterá 10% dos direitos do atacante. O jogador, aliás, tinha vínculo apenas até março de 2027, o que faria com que ele pudesse assinar de graça com qualquer clube a partir de outubro.

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A conversa já estava adiantada há uns dias, mas o estafe do jogador ainda estudava outras duas propostas, sendo uma do Lille (FRA) e outra da Fiorentina (ITA). No entanto, após reunião com familiares e empresários, definiram pelo Shakhtar como futuro time de Ryan Roberto.

Flamengo queria renovação

O Flamengo até tentava uma renovação com o jogador, considerado uma das principais joias da base. O estafe do atleta, porém, não considerava positivo o plano de carreira oferecido, visto que gostaria de mais minutos no time profissional já em 2026. Desde que o imbróglio começou, ele não mais atuou pela equipe sub-20. Por lá, tem seis gols e duas assistências em 13 partidas no ano.

Vale lembrar que o Athletico ficará com 30% deste valor, já que detém porcentagem de quando vendeu Ryan ao Flamengo, em 2023. Ele iniciou na base do Furacão quando tinha apenas dez anos. Três anos depois, saiu para o Fla, onde seguiu se destacando.

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