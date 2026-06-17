Flamengo e Palmeiras estão na Brasil Ladies Cup 2026; veja tabela

A Brasil Ladies Cup de 2026 já tem data e tabela definidas. A sexta edição da competição feminina ocorrerá entre os dias 9 e 12 de julho, sempre no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O torneio, aliás, reunirá quatro participantes: o atual campeão Palmeiras, o Flamengo, o Peñarol (URU) e a seleção de Paraguai.

Os primeiros jogos serão já no dia 9 de julho, uma quinta-feira. Às 15h (de Brasília), o Flamengo enfrenta Peñarol. Mais tarde, às 20h, é a vez de Palmeiras e Paraguai buscarem vaga na final. Já em 12 de julho, o dia começa com a disputa de terceiro e quarto lugar, às 16h, envolvendo os perdedores dos jogos do dia 9. A grande decisão será, então, às 20h. Vale lembrar que todas as edições contaram com brasileiras como campeãs: Palmeiras (2025), Grêmio (2024), Inter (2023), Flamengo (2022) e São Paulo (2021).

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Segundo a organização do torneio, os ingressos serão gratuitos e já estão, assim, disponíveis na plataforma Total Ticket. As transmissões, aliás, serão do Canal GOAT, XSports, NSports e Band Sports. Fábio Wolff, membro do comitê organizador do evento, celebrou a reunião de grandes equipes do futebol feminino.

“Estamos muito felizes em divulgar a tabela oficial da 6ª edição da Brasil Ladies Cup e iniciar a contagem regressiva para mais uma edição da competição. Reuniremos grandes equipes do futebol sul-americano, como Flamengo, Palmeiras, Peñarol e a Seleção Paraguaia, em um torneio que se consolidou como uma importante plataforma de desenvolvimento e valorização do futebol feminino”, disse.

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