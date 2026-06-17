Talles Magno explica início de carreira e importância do Vasco em sua vida: ‘Me tirou da fome’

O atacante Talles Magno, atualmente no New York, dos EUA, relembrou os primeiros passos de sua trajetória profissional e detalhou o papel crucial que o Vasco desempenhou. O jovem atleta, que despontou no cenário nacional pelo clube carioca antes de se transferir para a MLS, destacou o suporte que recebeu nos momentos de maior vulnerabilidade.

Conforme o relato do jogador, sua mãe enfrentava uma rotina exaustiva para garantir que ele comparecesse aos treinamentos e mantivesse vivo o sonho de se tornar profissional. Nesse contexto de dificuldades extremas, o Cruz-Maltino assumiu um papel que foi muito além do esporte, pois garantiu a subsistência básica da família.

“Minha mãe me levava para o Vasco, de ônibus, voltava para trabalhar e voltava para me buscar. Foi um sacrifício absurdo para a gente. Descobri muitos familiares. Ficava na casa de um amigo para poder treinar, me alimentar e ter tudo que eu não tinha. O Vasco naquele momento, minha mãe conseguiu uma casa na Barreira, o clube foi 90% do meu dia. O Vasco foi importante na minha vida, ele foi peça da minha vida. Se não fosse o Vasco, passaria fome”, contou no Charla Podcast.

A carreira após o Vasco

Posteriormente, o atleta vestiu a camisa do Corinthians por um ano e meio. Em que pese o seu período no clube, a diretoria paulista optou por não adquirir os seus direitos econômicos, motivo pelo qual o jogador foi forçado a retornar ao New York.

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Em virtude disso, e já olhando para o cenário atual, o atacante vem conseguindo manter uma sequência bastante positiva na temporada. Dessa forma, ele já soma 12 jogos e, além disso, conta com cinco gols assinalados pela equipe norte-americana até o presente momento.

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