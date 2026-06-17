São Paulo encaminha contratação de Victor Sá e aguarda liberação do Krasnodar

Em meio à Copa do Mundo, o São Paulo encaminhou a contratação do atacante Victor Sá. Nesse sentido, ambas as partes chegaram a um acordo nos últimos dias e aguardam a liberação do Krasnodar para o anúncio oficial. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador, de 32 anos, assinará contrato com o Tricolor Paulista até o fim de 2029. Vale lembrar que ele tem vínculo até o fim do mês com o clube russo e tenta uma liberação antecipada.

O jogador está de férias no Brasil desde o fim de maio. A tendência, portanto, é que faça exames médicos e conheça o CT da Barra Funda na próxima sexta-feira (19).

No momento, o atleta mantém boa relação com a diretoria do clube russo, um ponto que pode ser favorável para a liberação. Por outro lado, o Krasnodar não esperava que Victor Sá optasse por não renovar o contrato.

Entenda o acordo

Em certo ponto das tratativas, o acordo sofreu uma ameaça. Afinal, o jogador tentou renegociar uma composição diferente para os seus vencimentos com o objetivo de aumentar o valor líquido do salário. O São Paulo, contudo, bateu o pé e manteve os termos da proposta original. O acordo também prevê uma bonificação em caso de classificação à Libertadores 2027.

Diante disso, o contrato prevê salários de R$ 700 mil mensais até o fim de 2026 e de R$ 1 milhão por mês até o término do vínculo, em 2029. Até porque o novo reforço foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que considera o setor ofensivo uma prioridade nesta janela de transferências, que abre no dia 20 de julho.

Passagem recente pelo Botafogo

Revelado pelo Palmeiras, o atacante construiu sua trajetória mais relevante no futebol brasileiro com a camisa do Botafogo. Entre 2022 e 2024, ele disputou 94 partidas e marcou dez gols pelo clube carioca. No exterior, Victor Sá também atuou por Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Wolfsburg, da Alemanha, e LASK, da Áustria.

Desde a chegada de Dorival Júnior, a diretoria e a comissão técnica analisam diferentes opções para reforçar o elenco na janela do meio do ano. Diante das limitações financeiras, o clube aguarda possíveis vendas de jogadores para ampliar sua margem de investimento no mercado. Assim, o São Paulo definiu a contratação de um zagueiro como prioridade, mas também pretende buscar pelo menos um atacante e um meia para fortalecer o grupo.

Por fim, até o momento, o clube já anunciou seis reforços para 2026: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Danielzinho, o meia Cauly e o atacante Artur. Em todas as negociações, a diretoria conseguiu fechar acordos sem a necessidade de adquirir os direitos econômicos dos atletas.

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