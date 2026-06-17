Cruzeiro libera três jogadores fora dos planos de Artur Jorge para procurar outro clube

A gestão do técnico Artur Jorge no Cruzeiro atingiu a marca de 18 jogos e, consequentemente, definiu o destino dos atletas que perderam espaço no elenco profissional. Nesse cenário, apenas quatro jogadores de linha não entraram em campo sob o comando do treinador português.

Com o objetivo de buscar mais oportunidades em outras equipes, Japa, Janderson e Bruno Alves decidiram seguir carreira longe da Toca da Raposa II neste momento.

Essa debandada ocorre porque a diretoria do clube celeste encaminhou, nas últimas semanas, a saída dos atletas do plantel. Embora todos os três tenham surgido como grandes promessas das categorias de base da equipe, nenhum deles se firmou no time de cima.

Por outro lado, o volante Walace vive uma situação distinta, visto que o jogador, além de não atuar com o comandante. Ele cumpre um afastamento por indisciplina e exibe um futuro totalmente indefinido na agremiação.

Situação dos jovens do Cruzeiro

No que diz respeito às negociações individuais, a diretoria repassou Japa ao Mirassol por empréstimo até o fim da temporada, sem fixar uma opção de compra definida.

Paralelamente, o zagueiro Bruno Alves continuou sem espaço com Artur Jorge, principalmente em virtude do crescimento do concorrente Jonathan Jesus. Diante disso, o Cruzeiro emprestou o defensor ao Norwich, da Inglaterra, até o meio da temporada.

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Finalmente, o atacante Janderson também arrumou as malas e escolheu o Moreirense, de Portugal, como o seu próximo destino. Para viabilizar o negócio, o Cruzeiro liberou o profissional em definitivo para o clube português e optou por manter uma partilha dos direitos econômicos para lucrar em uma venda futura.

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