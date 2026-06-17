Camisa azul retorna à Copa com retrospecto histórico e novidade para o Brasil

A Seleção Brasileira entrará em campo com um dos uniformes mais emblemáticos de sua história nesta sexta-feira (19/6), às 21h30, diante do Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A tradicional camisa azul voltará a ser utilizada em um Mundial carregando um retrospecto expressivo e uma curiosidade inédita para o Brasil.

Além do retorno do uniforme que marcou a conquista do primeiro título mundial, a partida também ficará marcada pela estreia das meias pretas em uma Copa do Mundo. A combinação será composta por camisa azul, calção azul e meias pretas, algo jamais utilizado pela Seleção em Mundiais.

A história da camisa azul está diretamente ligada a um dos capítulos mais importantes do futebol brasileiro. Em 1958, antes da final contra a Suécia, os anfitriões exerceram o direito de atuar com seu uniforme amarelo. O problema era que a Seleção também utilizava a mesma cor.

Assim, diante do impasse, o chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, precisou agir rapidamente. A solução surgiu com a compra de camisas azuis em lojas de Estocolmo. Depois, integrantes da própria delegação costuraram manualmente os escudos e os números nas peças.

A escolha da cor não aconteceu por acaso. Inspirada em Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a camisa azul entrou para a história justamente no dia em que a Seleção conquistou sua primeira Copa do Mundo ao vencer os suecos por 5 a 2.

O retrospecto das camisas do Brasil em Copas

Os números ajudam a explicar a aura que cerca a camisa azul. Em toda a história das Copas do Mundo, a Seleção a utilizou em apenas 15 partidas.

O retrospecto é amplamente positivo. Afinal, foram 11 vitórias, um empate e apenas três derrotas. Aliás, o desempenho representa um aproveitamento de 73,3%, o melhor entre todos os uniformes já usados pelo Brasil em Mundiais.

Ao longo das décadas, a camisa esteve presente em momentos marcantes da trajetória brasileira, incluindo campanhas vitoriosas e partidas decisivas em diferentes edições do torneio. Contudo, apesar do excelente retrospecto da camisa azul, nenhum uniforme se compara ao peso histórico da tradicional amarelinha.

Principal símbolo da Seleção Brasileira, ela participou de 84 partidas em Copas do Mundo e acumula 56 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. Além disso, esteve presente em quatro das cinco conquistas mundiais do Brasil: 1962, 1970, 1994 e 2002.

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