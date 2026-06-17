Presidente do Grêmio explica saída de Arthur e mantém portas abertas

O presidente do Grêmio, Odorico Roman, explicou nesta quarta-feira (17/6) a saída do volante Arthur, que não renovará seu contrato de empréstimo. Durante a apresentação de Rafael Lima, novo vice de futebol do clube, o dirigente justificou a não permanência do craque de 29 anos.

Segundo o próprio, a limitação foi financeira. Afinal, o Imortal buscou chegar ao preço desejado pelo atleta, mas não encontrou condições para tal. Dessa forma, o jogador se despede após 36 jogos, ainda que tenha portas abertas para retornar ao clube que o revelou.

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“O Arthur fez história no Grêmio. Não tivemos a condição financeira de mantê-lo, fizemos o esforço possível e não conseguimos chegar a uma possibilidade. Não quero precificar aqui, não estamos precificando a qualidade do Arthur. Foi o possível que entendemos que o Grêmio poderia suportar nas atuais condições. Agradeço muito o Arthur, a qualidade, o empenho e digo que as portas estão abertas, o Grêmio é a casa do Arthur e está à disposição para no futuro talvez haver um novo ciclo”, afirmou o presidente.

Novo dirigente do Grêmio fala sobre saída

Já Rafael Lima, em suas primeiras falas como dirigente gremista, explicou que a saída do jogador não tem a ver com as contratações de início de ano. Na ocasião, durante a primeira janela, o clube gastou cerca de R$ 100 milhões para assegurar Nardoni, Enamorado, Leo Pérez e Tetê.

“As contratações não inviabilizaram a permanência do Arthur. Foram investimentos que o clube achou por bem fazer. Buscamos um acordo com o Arthur, mas não chegamos em um termo para os dois lados. Mas o Grêmio fez um esforço, sim. Nos ajudaria muito se ficasse. Mas as contratações de janeiro e fevereiro não atrapalharam a negociação com Arthur deste momento”, complementou.

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