Estreia de Portugal na Copa do Mundo é marcada por homenagens a Diogo Jota

Nesta quarta-feira, a seleção de Portugal entrou em campo para fazer sua estreia na Copa do Mundo de 2026. E o que já era para ser um momento emocionante por si só, ganhou um tom de ainda mais emoção na hora do hino nacional.

Após a execução do hino nacional de Portugal, a Fifa projetou no telão no NRG Stadium, em Houston, imagens de Diogo Jota, atacante português que faleceu em julho de 2025, em um acidente automobilístico. O jogador era uma figurinha carimbada nas convocações da seleção portuguesa e fez parte de diversas partidas de Portugal neste ciclo para a Copa do Mundo.

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Além da homenagem com fotos no telão, os pais de Diogo Jota também estão presentes no NRG Stadium para acompanhar a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026. Sendo assim, durante o hino, a transmissão da partida mostrou os familiares de Jota bastante emocionados. Desse modo, Joaquim e Isabel Silva foram convidados de honra da Federação Portuguesa de Futebol.

O tributo a Diogo Jota tem sido algo corriqueiro por parte de Portugal. Nesta Copa, a Federação anunciou a convocação ainda com o nome de Jota. Ademais, toda a delegação tem carregado uma pulseira com os nomes de todos os convocados e com Diogo Jota em destaque.

Diogo Jota fez 49 partidas pela seleção de Portugal e anotou 14 gols. O atacante não disputou a Copa do Mundo de 2022 por conta de uma lesão muscular grave na panturrilha direita.

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