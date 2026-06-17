Internacional fecha com zagueiro do Torino (ITA)

Mesmo com muitos times de férias por conta da disputa da Copa do Mundo, o Internacional segue reforçando o elenco. O Colorado, afinal, acertou a contratação do zagueiro Guillermo Maripán, de 32 anos. Atualmente no Torino (ITA), o chileno tem vínculo apenas até dia 30 de junho desembarcará em Porto Alegre (RS) sem custos.

Dessa forma, o Inter pretende anunciar sua contratação após o encerramento do contrato atual com a equipe italiana. As informações são da “gzh” nesta quarta-feira (17/6). O experiente jogador chegará, então, para o segundo semestre, assinando vínculo por dois anos e meio (até o fim de 2028) com o Colorado.

LEIA MAIS: Folha salarial bate recorde histórico e liga alerta no Internacional

Maripán tem 1,92m e chega para reforçar o setor defensivo do Inter. Ele disputará posição com outros zagueiros, como Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio. Ele chegou ao Torino para a temporada 2024/25 após se destacar pelo Monaco (FRA), clube que defendeu por cinco anos.

Em Turim, o zagueiro realizou 58 partidas, com três gols marcados e uma assistência. Sua primeira oportunidade na Europa foi em 2017/18, quando apareceu no Alavés (ESP). Foi sua primeira experiência fora da Universidad Católica (CHL), equipe que o revelou, em 2014. Vale lembrar que o jogador defende a seleção do Chile, com 62 partidas e dois gols por La Roja.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.