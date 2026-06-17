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Sem espaço no México, meia pode retornar ao Fluminense antes do fim do empréstimo

Sem espaço no México, meia pode retornar ao Fluminense antes do fim do empréstimo
Sem espaço no México, meia pode retornar ao Fluminense antes do fim do empréstimo -

O Fluminense projeta o retorno de um velho conhecido para reforçar o seu elenco na sequência da temporada. O meio-campista Lima, que atualmente defende o América-MEX por empréstimo, vive um cenário de provável volta.

Conforme as informações publicadas pelo jornalista Edgar Morales, o atleta lidera a lista de dispensas do clube mexicano, impulsionada principalmente pelas recentes mudanças na comissão técnica da equipe.

De acordo com o repórter, a diretoria mexicana planeja essa reformulação porque o técnico uruguaio Guillermo Almada, que assumiu o comando após a saída do brasileiro André Jardine, não pretende utilizar o jogador.

Morales afirma expressamente que Lima pode ser a primeira saída no plantel após a chegada de Guillermo Almada – o uruguaio assumiu o comando após a saída do brasileiro André Jardine. Ademais, o meio-campista sequer embarcou com a delegação do América para a pré-temporada na Espanha, o que chancela o seu iminente desligamento.

Diante desse afastamento, a cúpula do clube da Cidade do México já estuda a rescisão antecipada do vínculo, que inicialmente estabelecia um ano de empréstimo com opção de compra definitiva.

Essa decisão dos mexicanos decorre, em grande parte, da passagem discreta que o brasileiro registrou no país. Ao longo de sua estada, Lima entrou em campo apenas 16 vezes e assegurou a vaga de titular em somente duas ocasiões, ambas pelo campeonato local.

Desempenho melhor no Fluminense

Em termos estatísticos, o meio-campista balançou as redes uma única vez e distribuiu somente uma assistência durante todo o período no exterior.

Por outro lado, o panorama do atleta no Rio de Janeiro apresenta números mais robustos. O Fluminense contratou o jogador em 2023, logo após o armador se destacar com a camisa do Ceará.

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Lima acumula 168 jogos, 16 gols e dez assistências pela equipe carioca. Justamente por conta desse histórico positivo, a diretoria tricolor estendeu o contrato do atleta em janeiro de 2025, medida que garante o vínculo contratual entre as partes até dezembro de 2027.

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