Sem espaço no México, meia pode retornar ao Fluminense antes do fim do empréstimo

O Fluminense projeta o retorno de um velho conhecido para reforçar o seu elenco na sequência da temporada. O meio-campista Lima, que atualmente defende o América-MEX por empréstimo, vive um cenário de provável volta.

Conforme as informações publicadas pelo jornalista Edgar Morales, o atleta lidera a lista de dispensas do clube mexicano, impulsionada principalmente pelas recentes mudanças na comissão técnica da equipe.

De acordo com o repórter, a diretoria mexicana planeja essa reformulação porque o técnico uruguaio Guillermo Almada, que assumiu o comando após a saída do brasileiro André Jardine, não pretende utilizar o jogador.

Morales afirma expressamente que Lima pode ser a primeira saída no plantel após a chegada de Guillermo Almada – o uruguaio assumiu o comando após a saída do brasileiro André Jardine. Ademais, o meio-campista sequer embarcou com a delegação do América para a pré-temporada na Espanha, o que chancela o seu iminente desligamento.

Diante desse afastamento, a cúpula do clube da Cidade do México já estuda a rescisão antecipada do vínculo, que inicialmente estabelecia um ano de empréstimo com opção de compra definitiva.

Essa decisão dos mexicanos decorre, em grande parte, da passagem discreta que o brasileiro registrou no país. Ao longo de sua estada, Lima entrou em campo apenas 16 vezes e assegurou a vaga de titular em somente duas ocasiões, ambas pelo campeonato local.

Desempenho melhor no Fluminense

Em termos estatísticos, o meio-campista balançou as redes uma única vez e distribuiu somente uma assistência durante todo o período no exterior.

Por outro lado, o panorama do atleta no Rio de Janeiro apresenta números mais robustos. O Fluminense contratou o jogador em 2023, logo após o armador se destacar com a camisa do Ceará.

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Lima acumula 168 jogos, 16 gols e dez assistências pela equipe carioca. Justamente por conta desse histórico positivo, a diretoria tricolor estendeu o contrato do atleta em janeiro de 2025, medida que garante o vínculo contratual entre as partes até dezembro de 2027.

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