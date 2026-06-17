Deschamps e Scaloni começam bem a disputa por recorde que dura 88 anos

Em meio à quebra de tantos recordes, a Copa do Mundo mantém um que resiste há 88 anos: jamais um treinador venceu duas Copas do Mundo. Na edição de 2026, apenas Didier Deschamps e Lionel Scaloni podem igualar a marca de Vittorio Pozzo, que levou a Itália ao bicampeonato em 1934 e 1938.

Os últimos campeões largaram muito bem e espantaram as zebras africanas, na última terça-feira. A França deixou um início complicado para trás contra Senegal e fez 3 a 1, com dois gols de Mbappé. Já a Argentina contou com o brilho de Lionel Messi, que marcou os três gols da vitória sobre a Argélia.

Francês já é bicampeão

Deschamps, de 57 anos, já é bicampeão, mas combinando a carreira no campo, em 1998, e na prancheta, em 2018. Ele, inclusive, foi capitão do primeiro titulo francês. O mesmo feito conseguiu Franz Beckenbauer (1974 e 1990). Além deles, Zagallo ostenta uma marca ainda mais impressionante. Afinal, saiu com a taça em 1958 e 1962 como jogador, em 1970 como técnico e em 1994 como auxiliar de Parreira.

Por outro lado, Scaloni até participou da Copa de 2006, como lateral-direito, mas só chegou à glória em 2022, depois de ter assumido o comando da seleção argentina de forma improvável. Era auxiliar de Jorge Sampaoli no Mundial de 2018, permaneceu como interino após a demissão do colega e foi mantido.

Ainda não há uma confirmação sobre o futuro de Lionel Scaloni a partir de agosto. Já o rival francês deixará a sua seleção após longos 14 anos, provavelmente para a entrada de Zinedine Zidane. O craque foi campeão em 1998 com Deschamps e teve passagem de sucesso pelo Real Madrid.

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